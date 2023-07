Prefeitura de Pouso Alegre destaca Lei de Incentivo à Cultura em encontro com empreendedores

Há também propostas que geram oportunidades de se iniciar nas artes, ou de se aperfeiçoar, com cursos de teatro, música, capoeira, dança, palestras sobre fotografia e muito mais.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

Na noite dessa quinta-feira (06), o principal programa de incentivo à Cultura da Prefeitura de Pouso Alegre foi destaque de encontro, que reuniu 26 empreendimentos culturais e cerca de 50 participantes, entre artistas, técnicos, e fazedores de cultura no Centro Cultural.

A reunião contou com a presença do prefeito Coronel Dimas, a Superintendente de Cultura Regina Franco e representantes dos projetos habilitados no edital da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Pouso Alegre, para assinatura dos Termos de Compromisso, momento em que selam a parceria entre poder público e sociedade civil para a execução das propostas.

“Nesta noite contamos com a presença do nosso estimado prefeito Coronel Dimas, e eu gostaria que, todos os presentes tivessem a oportunidade de conhecê-lo hoje e ver o quanto ele é uma pessoa super acessível, que apoia a cultura, que gosta da arte, do lazer, da leitura, e está sempre presente nos projetos culturais de Pouso Alegre”, pontua a Superintendente Municipal de Cultura, Regina Franco.

“Nós procuramos atingir todas as tribos, através da arte, da cultura, de eventos e apoiar empreendedores e artistas de nosso município, aumentando a visibilidade de cada um deles, auxiliando e festejando a cada conquista que eles venham a ter”, pontua o prefeito Coronel Dimas.

Entre as propostas que serão viabilizadas, estão a criação de novos bens culturais para acesso gratuito da população, como livros, músicas, documentário de cinema, pesquisas sobre nossa cultura, e também eventos, festivais, mostras e espetáculos de dança, teatro, música, graffiti e fotografia que acontecerão em diversos locais, nos bairros e zona rural, como também nos tradicionais espaços culturais, como o Teatro Municipal, Centro Cultural, Biblioteca e Estação Cidadania (Praça CEU).

Há também propostas que geram oportunidades de se iniciar nas artes, ou de se aperfeiçoar, com cursos de teatro, música, capoeira, dança, palestras sobre fotografia e muito mais.

Para saber sobre o resultado da Lei de Incentivo à Cultura de 2023 clique aqui.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre