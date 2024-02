Prefeitura de Pouso Alegre destaca atuação da Junta Reguladora na promoção da saúde auditiva da população

O objetivo primordial desse programa é assegurar a melhoria da qualidade de vida e a integração social das pessoas com deficiência auditiva.

A Prefeitura de Pouso Alegre, por meio da Secretaria de Saúde desempenha uma variedade de serviços e iniciativas visando promover uma maior qualidade de vida e bem-estar para a população do município. Entre esses serviços, está a modalidade de saúde auditiva, um componente essencial da Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência, oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade.

A Junta Reguladora, localizada dentro da estrutura da Secretaria de Saúde, atua como o ponto inicial para que os pacientes com deficiência auditiva ingressem no Programa de Atenção à Saúde Auditiva. O objetivo primordial desse programa é assegurar a melhoria da qualidade de vida e a integração social das pessoas com deficiência auditiva.

Atualmente, contamos com 3.687 pacientes cadastrados no programa e 3.233 que utilizam o Aparelho de Amplificação Sonora Individual – AASI. A fila de espera é curta, tendo 23 aguardando o primeiro aparelho auditivo e 17 pacientes na fila de reposição.

“A Junta Reguladora, dentro da Secretaria de Saúde, é o ponto de partida para garantir qualidade de vida aos que enfrentam desafios auditivos. A fila de espera é curta, sendo mais rápida e eficaz! Estamos dedicados a assegurar que todos tenham acesso ao tratamento adequado. Afinal, o bem-estar de cada cidadão é nossa maior prioridade. Juntos, fortalecemos o cuidado com a saúde auditiva”, salienta o Prefeito Cel Dimas.

O processo de acolhimento inicia-se quando o paciente se apresenta à Junta, portando exames audiométricos ou encaminhamento médico, especialmente no caso de crianças, neonatos de risco e pacientes com outras deficiências. Nesse momento, são fornecidas orientações sobre os documentos necessários. Uma vez que os documentos (RG, CPF, Cartão Nacional do SUS atualizado e comprovante de residência) estejam em conformidade, é preenchida uma guia, e uma avaliação auditiva para a utilização de aparelho auditivo é agendada pela Junta. É relevante destacar que, atualmente, a fila de espera é pequena e o agendamento é ágil, aguardando apenas a abertura da agenda pelo Instituto Sul Mineiro de Otorrinolaringologia – ISMO.

No momento da marcação da consulta, o paciente é informado sobre o local da avaliação, nas instalações da clínica prestadora de serviços ao SUS, o Instituto Sul Mineiro de Otorrinolaringologia. Nesse local, são realizados exames específicos para selecionar o aparelho auditivo mais adequado ao paciente. Este último é acompanhado anualmente e pode solicitar consultas para fonoterapia e regulagem do aparelho conforme necessário.

Todos os pacientes são devidamente cadastrados, possibilitando o acompanhamento de consultas e atendimentos necessários, além de fornecer orientações quando solicitadas. Todos os procedimentos realizados pelos pacientes são comunicados à Junta por meio de APAC (Autorização de Procedimento de Alta Complexidade) e autorizados pela responsável da Saúde Auditiva em Pouso Alegre.

A Junta também realiza encaminhamentos para pacientes que necessitam de Implante Coclear, tendo como referência o município de Alfenas. Essas ações visam garantir que todos os pacientes tenham acesso aos recursos necessários para o tratamento adequado de sua condição auditiva.

