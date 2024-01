Prefeitura de Pouso Alegre dedetiza e desratiza Cemitério Municipal para garantir higiene e segurança

A ação, realizada periodicamente, oferece maior segurança aos moradores das proximidades, e torna as visitas ao local mais serenas.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos, informa que recentes ações foram realizadas no Cemitério Municipal visando a segurança, o bem-estar e saúde pública.

No intuito de prevenir possíveis infestações tanto no cemitério quanto nas residências circunvizinhas, foi conduzido um processo de dedetização e desratização. A ação, realizada periodicamente, oferece maior segurança aos moradores das proximidades, e torna as visitas ao local mais serenas.

Destacamos que, devido à extensão e natureza aberta do cemitério, não houve a necessidade de interromper a visitação, que permanece disponível diariamente das 7h às 17h30.

A dedicação à manutenção regular do Cemitério Municipal reflete o compromisso da administração em assegurar um ambiente saudável e seguro para visitação das famílias aos túmulos de seus entes queridos e a população que mora ao entorno. Além das medidas de controle de pragas, são implementadas ações para preservar o local e garantir sua funcionalidade.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre