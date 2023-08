Prefeitura de Pouso Alegre constrói uma nova unidade de saúde nos Afonsos

A previsão é que ela seja entregue em dezembro deste ano.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura de Pouso Alegre está construindo com uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) no Bairro dos Afonsos. A UBS está sendo construída com recursos próprios e irá atender mais de 3 mil pessoas que moram no local e nas comunidades vizinhas como o Cervo, São Judas Tadeu e Canta Galo.

“A unidade do local é extremamente antiga e este novo espaço irá facilitar e dar dignidade as pessoas que procuram o atendimento na UBS, bem como os servidores terão um espaço digno para trabalhar. A atenção primária é fundamental para a saúde da população, oferecendo serviços de recuperação, tratamentos, controle de endemias, além do acompanhamento das famílias pertencentes à comunidade, reforçando então a importância de uma infraestrutura adequada”, destaca o Prefeito Cel Dimas.

A UBS possui mais de 364 m² quadrados de construção, com consultórios, sala de inalação, sala de curativos, sala de vacinação, consultório ginecológico e outras áreas. A previsão é que ela seja entregue em dezembro deste ano.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre