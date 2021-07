Prefeitura de Pouso Alegre confirma redução no valor da tarifa de transporte público na cidade

Segundo a administração municipal, a redução será de R$ 0,10. Com isso, a tarifa do transporte público será de R$ 3,80 nas linhas urbanas e de R$ 5,10 para linhas rurais.

Redação CSul/Foto: Divulgação Câmara Municipal de Pouso Alegre

A Prefeitura de Pouso Alegre anunciou, nesta segunda-feira (19), a redução no valor da tarifa do transporte público coletivo no município. Segundo a administração municipal, a redução será de R$ 0,10. Ainda conforme a prefeitura, a expectativa é que a redução permaneça até o final do ano.

Com a redução, a tarifa do transporte público será de R$ 3,80 nas linhas urbanas e de R$ 5,10 para linhas rurais da município. Vale ressaltar que, de acordo com a prefeitura, a redução foi possível após um projeto de lei criado pela própria administração municipal e aprovado na Câmara de Vereadores.

O projeto de lei libera a abertura de crédito especial para criação de um fundo de apoio ao transporte público. A Câmara Municipal, por meio do projeto, irá repassar o valor para subsidiar o valor da passagem, o que permitirá a redução.

Vale ressaltar que, o projeto de lei foi apresentado após a Expressa Planalto, concessionária do transporte público em Pouso Alegre, ameaçar paralisar diversas linhas de ônibus por causa do impacto da pandemia no setor. Na ocasião, a empresa alegou acúmulo de prejuízos em razão da redução no número de passageiros que utilizam o transporte.

*Com informações: G1 Sul de Minas e Portal Terra do Mandu