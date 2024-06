Prefeitura de Pouso Alegre celebra conquista de aluno na Olimpíada Brasileira de Matemática

A OBMEP contou com a participação de mais de 18,3 milhões de alunos, do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, de 55,3 mil escolas públicas e privadas em 99,8% dos municípios brasileiros.

A Prefeitura de Pouso Alegre, por meio da Secretaria de Educação, tem o orgulho de anunciar a conquista de André Benedito da Costa, ex-aluno da Escola Municipal Pio XII, que recebeu medalha de ouro na 18ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). A cerimônia nacional de premiação ocorreu no Rio de Janeiro nesta terça-feira (11), reunindo estudantes de todo o país.

Criada pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) em 2005, a OBMEP é realizada com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) e é promovida com recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação (MEC). A competição, que é a maior do Brasil, visa estimular o estudo da matemática, identificar jovens talentos e promover a inclusão social através da difusão do conhecimento.

Nesta edição, a OBMEP contou com a participação de mais de 18,3 milhões de alunos, do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, de 55,3 mil escolas públicas e privadas em 99,8% dos municípios brasileiros. Ao todo, 650 alunos foram contemplados com medalhas de ouro, com a cerimônia de premiação contando com a presença do presidente da República, dos ministros da Educação e Ciência, Tecnologia e Inovação, e do prefeito do Rio de Janeiro.

Além das medalhas de ouro, a OBMEP distribuiu 1.950 medalhas de prata, 5.850 medalhas de bronze e 48.163 menções honrosas em solenidades regionais. Os medalhistas nacionais são convidados a participar do Programa de Iniciação Científica (PIC Jr.), que oferece uma bolsa de R$ 300 aos alunos de escolas públicas, incentivando o desenvolvimento acadêmico.

André, ex-aluno do bairro Cidade Jardim, destacou a importância do ensino de qualidade e do apoio recebido dos professores e da Secretaria Municipal de Educação de Pouso Alegre. Sua conquista também é um reflexo do compromisso da Prefeitura em oferecer uma educação de excelência, com infraestrutura de alta qualidade e projetos que incentivam o aprendizado e o desenvolvimento dos estudantes.

Foi durante o ensino fundamental, com a professora Herica Costa que o estudante se encantou com as olimpíadas e ainda mais com a matemática, ganhando medalha em quatro anos que participou da OBMEP. Além disso, André foi bolsista no Colégio intelecto e passou em diversas faculdades. Atualmente, o pouso-alegrense estuda medicina na USP em São Paulo.

A Prefeitura de Pouso Alegre parabeniza André por sua dedicação e conquista, reafirmando seu compromisso em continuar proporcionando uma educação de qualidade para todos os alunos do município.

