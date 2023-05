Prefeitura de Pouso Alegre busca medidas para reduzir acidentes e mortes no trânsito

Em busca de mudar este cenário, a Prefeitura intensificou ações de diversas maneiras.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura de Pouso Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, tem realizado constantes ações que visam melhorar a mobilidade urbana e a segurança no trânsito para garantir a redução do número de acidentes, vítimas com ferimentos graves e fatais.

No ano de 2022 foram registrados mais de 1.800 acidentes que envolveram cerca de 3 mil veículos e resultaram em 23 mortes.

Em busca de mudar este cenário, a Prefeitura intensificou ações de diversas maneiras. Entre elas:

Campanhas de conscientização realizadas em semáforos, escolas, faculdades e empresas;

Revitalização de pavimentação asfáltica e sinalização horizontal e vertical da cidade. Entre os exemplos: área central, bairro Belo Horizonte, São João, Santo Expedito, Nova Pouso Alegre, Primavera, Santa Angelina e outros;

Instalação de fiscalização eletrônica em pontos da cidade com alto índice de acidentes.

Todas as ações acima já estão em andamento. Exceto a fiscalização eletrônica que passará a entrar em vigor a partir de agosto – com exceção da Dique 1 que funcionará em caráter educativo até que a via seja revitalizada.

Entre os pontos de futura sinalização eletrônica, destacam-se duas importantes vias, com grande histórico de acidentes por imprudência:

Dique 1, local onde foram registrados 27 acidentes com vítimas socorridas, entre 2022 e abril de 2023. Infelizmente, uma das vítimas não resistiu e faleceu;

Dique 2, no mesmo período citado acima, a via registrou 13 acidentes com vítimas socorridas e também 1 morte.

A Prefeitura esclarece que a população será devidamente avisada sobre o início da operação dos dispositivos, que até lá, funcionarão em caráter educativo.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre