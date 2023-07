Prefeitura de Pouso Alegre arrecada mais de 2 toneladas de alimentos no Rock in P.A

As instituições beneficiadas foram: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, Casa São Rafael, Casa Dia e Projeto Irmã Dulce da Comunidade de Ação Pastoral – CAP.

A Prefeitura visa, através dos eventos realizados, não apenas lazer, mas também solidariedade e ações que auxiliem a população. Fruto disso, o festival Rock In P.A arrecadou quase 2,5 toneladas e meia de alimentos não perecíveis, que foram doados nesta quarta-feira (19) para quatro instituições do município.

“Agradecemos toda população que participou do festival e que tornou a arrecadação de alimentos não perecíveis um sucesso! Esses alimentos serão de grande importância para as instituições, agradeço de coração a todos que estenderam a mão para os mais necessitados”, pontua o Prefeito Cel. Dimas.

INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS

As instituições beneficiadas foram: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, Casa São Rafael, Casa Dia e Projeto Irmã Dulce da Comunidade de Ação Pastoral – CAP.

“Essa doação representa muito para a APAE, nós servimos alimentação para eles durante o dia, como café da manhã, almoço, lanche. E muitas vezes nós também ajudamos as famílias mais vulneráveis. Temos muitas crianças que provem de famílias com menos recursos, e damos essa assistência para que eles não fiquem sem alimentação. Então essa doação é fundamental, é muito importante, estamos muito gratos”, pontua o Presidente da Associação de Pais e Amigos de Excepcionais – APAE, Ivan Albers.



“Hoje nós recebemos na Casa São Rafael, pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Políticas Sociais, alimentos que compõem uma cesta básica e que doaremos aos nossos pacientes oncológicos, que a casa apoia e ampara com tudo que precisa. Então, foi muito bem vinda essa doação para ajudar nesse trabalho que desenvolvemos na cidade”, pontua a Presidente da Casa São Rafael, Mônica Maria Mendes

O Pastor Deoclécio, da instituição Casa Dia, destacou a alegria em receber a doação “Gostaria de agradecer a doação desses alimentos que foram arrecadados no evento Rock In P.A, é muito importante a colaboração de vocês para que os projetos sociais de Pouso Alegre possam avançar com mais qualidade e mais força. Nós queremos agradecer, em nome da Casa Dia, do fundo do coração, pelas suas doações e a solidariedade vindo da Prefeitura”.

“Uma ação dessas centuplica o nosso trabalho aqui no Projeto Irmã Dulce, de porta em porta ou pedindo, não recebemos tanto quanto arrecadam durantes os eventos, e com isso você ganha muito tempo e atende muito mais as pessoas necessitadas. Se alguém nos pede ajuda, com cesta básica, vamos até a casa, verificamos se realmente possuem dificuldades, e se sim, nós auxiliamos. O que é arrecadado nesses eventos nos ajuda a auxiliar ainda mais as famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade”, pontua a Irmã, Leila Beatriz, Diretora do CAP/Padre Mario.



Os interessados em realizar doações para as citadas instituições podem entrar em contato pelos seguintes telefones:

– APAE (35): 3422-3322

– Casa São Rafael: (35) 3422-2085

– Casa Dia: (35) 3422-2721

– Comunidade de Ação Pastoral – CAP (35) 3422-3074

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre