Prefeitura de Pouso Alegre apoia evento cultural no São Geraldo

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

Nesse domingo (25), no bairro São Geraldo, acontece o evento cultural “Da Ponte Pra Cá”, aberto à toda população.

Com apoio da Prefeitura de Pouso Alegre, por meio da Superintendência de Cultura, o Coletivo “Da Ponte Pra Cá”, irá oferecer atividades com as crianças, capoeira, pocket shows, performances de DJs, além batalha de break das 13h30 às 22h, na rua Sapucaí, no bairro São Geraldo.

O coletivo trabalha na democratização da produção e do acesso à arte, atuando em espaços urbanos periféricos, nas ruas, praças, quadras e outros espaços públicos, o que permite o aprofundamento dos laços comunitários com o bairro.

O evento é gratuito e ainda conta com uma campanha solidária de arrecadação de fraldas e roupas infantis.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre