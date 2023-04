Prefeitura de Poços e Lions Clube promovem plantio de árvores

Participaram do plantio o vice-prefeito, a presidente do Lions e equipe e o secretário- adjunto de SSP, além dos servidores

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Numa iniciativa do Lions Club Poços de Caldas Alumínio em parceria com a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, foram plantadas , no último sábado 22, cem mudas de ipês roxos, brancos e amarelos no canteiro próximo à entrada do bairro Campos Elíseos, entre a Av. Wenceslau Brás e a rua Vereador João de Siqueira Loiola.

As mudas foram doadas para o Lions Club por meio de uma parceria com a Alcoa. A área foi cedida pela Prefeitura e o plantio foi realizado por servidores e, simbolicamente, pelo vice-prefeito Julio Cesar de Freitas, pelo secretário-adjunto de Serviços Públicos, Anderson Santos e pela presidente do Lions Club Alumínio, Mariane Aparecida Alves de Souza.

Para o secretário-adjunto, parcerias como essas são muito importantes para o município, pois proporcionam o envolvimento em comunidade e principalmente trazem benefícios ao meio ambiente. Ele informa ainda que as espécies plantadas estão com um porte muito bom, o que poderá proporcionar floração já na próxima temporada, em setembro.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas