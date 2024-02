Prefeitura de Poços de Caldas revitaliza canteiros do pórtico

A remodelação dos canteiros visa dar uma roupagem festiva, recepcionando os visitantes que chegarão para o feriado de Carnaval, nessa semana.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, está promovendo a revitalização dos canteiros em frente ao pórtico de entrada da cidade. Servidores da Divisão de Parques e Jardins promoveram a capina e troca de substrato, para posterior plantio de vegetação decorativa.

Foram plantadas espécies como lantanas amarelas e roxas, salveas, pentas, roseiras, capim do Texas, gazanias, entre outras. O desenho dos canteiros segue a mesma paginação dos que se encontram no centro e em áreas revitalizadas nos bairros da cidade. A maior parte das mudas é produzida no Viveiro Municipal, gerando economia aos cofres públicos.

O pórtico da cidade está localizado na divisa de Poços com Águas da Prata e dá as boas vindas aos visitantes que chegam a Minas Gerais pelo estado de São Paulo.

O local recebe melhorias periodicamente, mantendo a beleza do lugar. Em 2022 o prédio foi revitalizado, recebendo nova pintura externa e interna. Todo madeiramento externo também recebeu novo verniz, os canteiros foram replantados e as calçadas reformadas.

No sábado de carnaval, dia 10, pela manhã, o Rei Momo e equipe da secretaria de Turismo irão recepcionar os turistas que virão passar o carnaval em Poços de Caldas e já terão um cartão de visitas da cidade. Já no pórtico, terão uma amostra do que verão no centro da cidade: belos jardins, limpeza e segurança para brincar os quatro dias de folia ou pra quem vem pra descansar e curtir belas paisagens nas montanhas de Minas.

