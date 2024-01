Prefeitura de Poços de Caldas retira enfeites de Natal para novas programações

A remoção dos enfeites tem início pelo Parque José Affonso Junqueira e Praça Pedro Sanches, que serão palco das gravações da nova série da Turma da Mônica.

A Secretaria Municipal de Turismo informa que, a partir desta sexta, 5, será iniciada a retirada dos enfeites de Natal no centro da cidade. A antecipação se dá por conta de eventos já programados para acontecerem na região central, como a gravação da série original Globoplay, “Turma da Mônica Origens” e também devido às instalações do Carnaval.

O secretário de Turismo informa que, pelo contrato, a empresa teria até dia 16 para iniciar a retirada, mas houve a decisão de antecipar a ação. A remoção dos enfeites tem início pelo Parque José Affonso Junqueira e Praça Pedro Sanches, que serão palco das gravações da nova série da Turma da Mônica.

Poços de Caldas mais uma vez sedia as gravações de uma grande produção audiovisual brasileira, da turminha mais querida do Brasil e que escolheu a cidade para se transfigurar no famoso Bairro do Limoeiro, onde acontece todo o desenrolar da trama. A nova série explora as origens da amizade entre Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão e Milena, criados pelo renomado desenhista Mauricio de Sousa há mais de 60 anos.

Carnaval

Além das gravações, a Prefeitura necessita de tempo hábil para a instalação dos enfeites de Carnaval. “Se a decoração de Natal fosse retirada a partir do dia 16 de janeiro, o que é um processo demorado, correríamos o risco de não termos tempo hábil para iniciar a colocação dos enfeites de Carnaval, que tem início dia 9 de fevereiro. Então houve essa decisão de anteciparmos a retirada”, informa Israel de Souza, secretário de Turismo

Os enfeites da Rua Assis Figueiredo também serão retirados em breve, até para evitar transtornos, como o ocorrido na última madrugada, quando parte da estrutura luminosa despencou devido à forte chuva durante a noite e provocou também a queda de uma árvore na rua Pará, próximo à Secretaria Municipal de Saúde. Os dois eventos foram notificados pela Guarda Civil Municipal, que agiu de imediato para que não houvesse maiores danos à população.

