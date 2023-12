Prefeitura de Poços de Caldas reforça segurança pública com doação de novas viaturas

Cinco viaturas foram destinadas à Polícia Militar, duas à Guarda Municipal e uma ao Departamento Municipal de Trânsito de Poços de Caldas.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Nesta quinta-feira(30), a Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria de Defesa Social, realizou a entrega de viaturas que marcou um passo essencial em direção à melhoria dos serviços de segurança pública no município. O evento contou com a presença de autoridades locais, representantes das forças de segurança e membros da comunidade.

Um total de cinco viaturas foram destinadas à Polícia Militar, duas à Guarda Municipal e uma ao Departamento Municipal de Trânsito de Poços de Caldas. Essa ação não apenas reforça os recursos materiais disponíveis, mas também representa instrumentos vitais que fortalecem a capacidade operacional das forças de segurança que diariamente dedicam suas vidas à proteção da cidade.

Para o secretário de Defesa Social, Rafael Tadeu Conde Maria, a colaboração entre a Prefeitura, a Polícia Militar, e a Defesa Social, destaca a importância da parceria entre o poder público e as instituições de segurança. Essa cooperação é essencial para o desenvolvimento de estratégias eficazes, compartilhamento de recursos e implementação de ações conjuntas que beneficiem toda a comunidade.

O Comandante da 18ª RPM, Coronel Jardel Trajano de Oliveira Gomes, da Polícia Militar, expressou essa significativa iniciativa da prefeitura de Poços de Caldas por essa parceria inédita na região. ” Essas viaturas, são instrumentos que fortalecem a capacidade operacional das instituições responsáveis por manter a ordem e a segurança na cidade, trazendo mais tranquilidade e eficiência a população.”

O prefeito Sérgio Azevedo enfatizou que o desenvolvimento da cidade abrange todos os setores e o investimento na segurança é fundamental para o crescimento sustentável e a proteção da comunidade. Além de reforçar a importância do concurso para novos guardas municipais, reforçando o compromisso da administração municipal em fortalecer as instituições de segurança. “Estamos unindo todas as forças em prol da cidade, trabalhando incansavelmente para proporcionar um ambiente seguro e propício ao desenvolvimento. Essas novas viaturas são parte integrante desse compromisso, e continuaremos investindo em iniciativas que promovam a segurança e o bem-estar de todos os nossos cidadãos”.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas