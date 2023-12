Prefeitura de Poços de Caldas recebe investidores chineses para estreitar oportunidades

As autoridades locais apresentaram os principais atrativos da cidade, destacando o potencial do setor agrícola e as oportunidades de crescimento no agronegócio.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Prefeitura de Poços de Caldas recebeu nessa semana a visita de investidores chineses interessados em explorar as oportunidades de investimento na área de agronegócio no município. A comitiva, liderada pelo empresário Yan Shengmin, foi convidada pelo deputado Mauro Tramonte e teve a oportunidade de conhecer de perto a estrutura da cidade e o distrito industrial.

O grupo, composto por representantes empresariais chineses, foi recebido pelo prefeito de Poços de Caldas, Sérgio Azevedo, e por membros da administração municipal, incluindo o secretário de Governo, Paulo Ney de Castro Júnior, secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Franco Martins, o secretário de Turismo, Israel Pereira, e o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Antônio Carlos Alvise. Representando o Legislativo, o vereador Wellington Guimarães.

Durante a visita, as autoridades locais apresentaram os principais atrativos da cidade, destacando o potencial do setor agrícola e as oportunidades de crescimento no agronegócio. O empresário Yan Shengmin expressou seu interesse em explorar as possibilidades de investimento na região e destacou a importância da parceria entre a China e Poços de Caldas.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Franco Martins, a conversa entre a comitiva chinesa e as autoridades municipais foi extremamente produtiva. Os investidores ficaram impressionados com a infraestrutura da cidade e as condições propícias para o desenvolvimento de projetos no setor agrícola. As discussões abrangeram temas como logística, incentivos fiscais e parcerias estratégicas que podem ser estabelecidas para impulsionar o crescimento econômico mútuo.

O prefeito Sérgio Azevedo, expressou otimismo em relação à possibilidade de firmar parcerias sólidas com investidores chineses e ressaltou a importância dessas iniciativas para o desenvolvimento econômico local. “Estamos abertos a colaborações internacionais que possam impulsionar o negócio em nossa cidade, gerando empregos e promovendo o crescimento sustentável”, afirmou o prefeito.

Ao término da visita, a comitiva chinesa deixou Poços de Caldas encantada com o potencial de investimento na região, manifestando o interesse em continuar as negociações para concretizar futuros investimentos no setor agrícola local.

A visita dos investidores chineses destaca a crescente internacionalização das oportunidades de negócios no Brasil e a importância do município de Poços de Caldas como um polo atrativo para investimentos.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas