Prefeitura de Poços de Caldas realiza 1º encontro de mobilidade sustentável e lazer

O evento surge como um espaço único e enriquecedor para reunir indivíduos, empresas e instituições comprometidos com o desenvolvimento e adoção de meios de transporte eletrificados.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Com uma preocupação crescente com as mudanças climáticas e a busca por alternativas sustentáveis, a Prefeitura de Poços de Caldas realiza o 1º Encontro de Mobilidade Sustentável e Lazer por meio das secretárias de Turismo, Esporte, Meio Ambiente com apoio da PUC Minas, Instituto Federal, ANEEL, DME e DEMUTRAN, no dia 29 de julho na Estação Fepasa.

O evento surge como um espaço único e enriquecedor para reunir indivíduos, empresas e instituições comprometidos com o desenvolvimento e adoção de meios de transporte eletrificados. Poços de Caldas é pioneira rumo a um novo jeito de viver, mais sustentável e inteligente. Uma parceria entre a DME, Prefeitura, a PUC Minas e o IF Sul de Minas, deu início ao projeto “Poços + Inteligente”, com foco na mobilidade elétrica, e vai trazer para a cidade, entre outras novidades, eletropostos, bicicletários elétricos e pesquisas em sistemas de mobilidade menos poluentes. A iniciativa faz parte de uma seleção de 30 projetos de todo o país aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Segundo o coordenador de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do DME, Anderson Muniz, o projeto anda em desenvolvimento e esse evento vem para unir diversos setores e discutir ainda mais o projeto. ” Através da implantação do Poços + inteligente com a aquisição do carro e bicicletas elétricas, desenvolvimento da carruagem elétrica que estão sendo implementado , além dos trabalhos de pesquisa aplicada, como o desenvolvimento de sistemas e aplicativos, o que demonstra a importância da iniciativa para o desenvolvimento do município.”

O evento procura promover a troca de experiências e conhecimento, fomentando uma rede colaborativa que impulsione a mobilidade sustentável rumo a um futuro mais limpo e consciente.

Os meios de transporte eletrificados, como veículos elétricos e híbridos, têm se destacado como soluções viáveis ​​para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e diminuir a dependência dos combustíveis fósseis. Cidades ao redor do mundo estão investindo em infraestruturas de carregamento, ciclovias e sistemas de transporte público eletrificado, buscando tornar a mobilidade mais sustentável e acessível para todos.

O 1º Encontro de Mobilidade Sustentável e Lazer é um marco significativo nesse movimento, reunindo pioneiros e entusiastas desse setor em um ambiente propício para a partilha de ideias e projetos. Empresas que fabricam e comercializam veículos elétricos terão a oportunidade de apresentar suas inovações e discutir os desafios enfrentados no mercado. Além disso, startups e empreendedores com projetos inovadores também poderão expor suas ideias e buscar parcerias para sustentar suas iniciativas.

Instituições de ensino e pesquisa desempenham um papel fundamental no avanço da tecnologia e da ciência relacionado à eletrificação dos meios de transporte. O encontro possibilitará a apresentação de estudos e pesquisas em andamento, além de criar um espaço para a colaboração entre a academia e o setor privado.

Durante toda a manhã será realizado um passeio com as bikes elétricas e também atividades recreativas promovidas pela UNIMED. Ainda acontece uma exposição de carros e bicicletas elétricas, como o Kwid – Renault, iCar, TIGGO 8, com o intuito de enfatizar a importância dos meios de transporte sustentáveis, oferecendo a oportunidade da população olhar todos os detalhes e novidades do mundo sustentável.

Também estará exposta à carruagem elétrica realizada por meio do “Poços + Inteligente”, em um projeto de pesquisa e desenvolvimento da Prefeitura em parceria com DME, PUC Minas Poços de Caldas e IFSULDEMINAS.

Segundo o prefeito, Sérgio Azevedo, mais uma vez a cidade ganha com a união de esforços e a disseminação do conhecimento sobre a mobilidade sustentável, fundamentais para criar uma mentalidade coletiva organizada para a preservação do nosso planeta. “O 1º Encontro de Mobilidade Sustentável e Lazer busca, assim, fortalecer os laços entre os agentes envolvidos na transformação, inspirando mais pessoas a aderirem ao movimento por um futuro elétrico e sustentável. Este encontro representa um marco para a mobilidade sustentável e o início de uma jornada promissora em direção a uma sociedade mais consciente e ambientalmente responsável. Com a colaboração de todos os envolvidos, esse movimento tem o potencial de moldar um novo cenário para a mobilidade urbana, onde o transporte elétrico e a sustentabilidade andam juntos.”

1º ENCONTRO DE MOBILIDADE SUSTENTÁVEL E LAZER

Data – 29/07/2023

Local – FEPASA – Av. João Pinheiro, 81 – Centro

Horário – 08 às 12h.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas