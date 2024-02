Prefeitura de Poços de Caldas promove o 1º Fórum Municipal de Esportes, Exercício Físico e Lazer

1º Fórum Municipal de Esportes, Exercício Físico e Lazer do Município de Poços de Caldas será nos dias 01 e 02 de março, no Espaço Cultural da URCA.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da secretaria de Esportes e lazer e a Comissão de estudos relativos à elaboração do Plano Municipal de Esportes e Lazer, nomeada através da Portaria 4.616/23, neste ano de 2024, vem dando continuidade aos trabalhos de estudos de ações para garantir o desenvolvimento do esporte e lazer em médio a longo prazo, a partir de um planejamento estratégico que logre na garantia desse direito social. E dando início as ações neste ano, será realizado o 1º Fórum Municipal de Esportes, Exercício Físico e Lazer do Município de Poços de Caldas, nos dias 01 e 02 de março, no Espaço Cultural da URCA.

O Fórum visa reunir profissionais de Educação Física do município, oferecendo palestras com especialistas. Serão abordados temas fundamentais como Saúde Pública, Treinamento de Desempenho, Academias e Saúde Populacional, Educação Física Escolar, Iniciação Esportiva, Esporte Paralímpico, Gestão Esportiva e Psicologia do Esporte. Essas discussões serão pilares para a elaboração do Plano Municipal de Esportes e Lazer.

Uma das ações em andamento é o diagnóstico esportivo, que abrange toda a cidade, identificando problemas e buscando soluções.

Este fórum representa um marco fundamental na nossa jornada para fortalecer e expandir o esporte e o lazer na cidade, como ressalta o secretário de Esportes, Fernando dos Santos. “Buscamos compartilhar conhecimentos, discutir desafios e elaborar soluções conjuntas que beneficiarão não só os atletas, mas toda a nossa população. Ao longo destes dois dias, teremos a oportunidade de ouvir e aprender com especialistas renomados em diversas áreas, desde saúde pública e treinamento de desempenho até gestão esportiva e psicologia do esporte.”

Programação:

01 de março de 2024:

18:00: Recepção aos participantes e palestrantes.

19:00: Abertura com composição da mesa de autoridades.

19:40: Apresentação do Estudo do Plano Municipal de Esportes e Lazer.

20:00: 1ª Palestra – Professor Eziel de Carvalho: Saúde Pública – Como fomentar a prática regular da atividade física para melhorar os índices de saúde das pessoas atendidas pelo SUS.

20:30: Coffe Break.

21:00: 2ª Palestra – Professor Otávio Augusto Troyano de Castro: Treinamento de Performance.

21:30: 3ª Palestra – Professor Doutor Henrique Miguel: Academias e saúde populacional.

02 de março de 2024:

07:30: Recepção aos participantes e palestrantes.

08:00: 4ª Palestra – Professor Doutor Bruno Vitti: Educação Física Escolar.

08:30: 5ª Palestra – Professor Raul Togni Filho: Iniciação Esportiva.

09:00: 6ª Palestra – Professor Leonardo Rodrigues de Souza: Esporte Paralímpico.

09:30: Intervalo com coffe break.

10:00: 7ª Palestra – Professor Matthew Roos Feathesrtone: Gestão Esportiva.

10:30: 8ª Palestra – Psicóloga Talita Clemente: Psicologia do Esporte.

11:00: Encerramento com o Secretário Municipal de Esportes e Lazer.

Para o vice-prefeito e presidente da Comissão de estudos relativos à elaboração do Plano Municipal de Esportes e Lazer, Júlio César de Freitas, essas discussões nos fornecerão visões valiosas e direcionamentos para a elaboração do Plano Municipal de Esportes e Lazer, um documento estratégico que guiará nossas ações, garantindo o direito ao esporte e lazer para todos. “Mais do que nunca, é essencial reconhecer o esporte e o lazer como direitos sociais, ferramentas de transformação e desenvolvimento humano. Eles promovem saúde, educação, inclusão social e, acima de tudo, contribuem para a formação de cidadãos conscientes e ativos na sociedade. Portanto, convido a cada um de vocês a se engajar ativamente nas discussões, compartilhar suas experiências e contribuir para a construção coletiva de um futuro onde o esporte e o lazer sejam acessíveis e valorizados em todas as camadas da nossa sociedade”

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas