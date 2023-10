Prefeitura de Poços de Caldas promove 33ª SIPAT

Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, em parceria com a CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), tem o prazer de anunciar o evento da 33ª SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho), que ocorrerá nos dias 18 e 19 de outubro de 2023, na Urca.

A SIPAT é uma semana dedicada à conscientização e prevenção de acidentes no ambiente de trabalho, voltados à segurança e ao bem-estar dos colaboradores. Com uma programação diversificada, o evento contará com palestras, rodas de conversa, apresentações teatrais, além de sorteios de brindes e entrega de lanches aos participantes.

Programação – Dia 18 de outubro de 2023:

12h30: Pré-abertura com música ao vivo – Cantor Rodrigo Barbosa Lima

13h00: Abertura Oficial pelo Prefeito e Secretária Municipal

13h15: Palestra sobre Segurança do Trabalho por Aline Della Testa Rocha Garcia, Enfermeira da ESF (PSF Jd. Formosa)

13h30: Palestra sobre Saúde do Homem e da Mulher por Dra. Ana Paula de Lima, Psicóloga e Professora do Curso de Psicologia da Faculdade Pitágoras

14h00: Roda de Conversa sobre Assédio com Dra. Vanessa Gavião Bastos, Professora do Curso de Direito da PUC e Procuradora Geral do Município

15h: Palestra sobre Primeiros Socorros por Dr. Cristiano de Jesus Andrade, Psicólogo da Prefeitura

15h30: Sorteio de Brindes para os Membros da CIPA

15h45: Apresentação Teatral por Betti Bruschi Produções Artísticas e Culturais

16h30: Procedimentos em Caso de Acidentes do Trabalho e/ou Trajeto por Sílvia de Cássia Carvalho, Técnica de Enfermagem do SAMU

17h: Encerramento com Sorteio de Brindes e Entrega de Lanches

Programação – Dia 19 de outubro de 2023:

07h30: Pré-abertura com música ao vivo – Cantor Rodrigo Barbosa Lima

08h00: Abertura Oficial pelo Prefeito e Secretária Municipal

08:10: Palestra sobre Segurança do Trabalho por Dra. Ana Paula de Lima, Psicóloga e Professora do Curso de Psicologia da Faculdade Pitágoras

08h15: Roda de Conversa sobre Assédio com Dra. Vanessa Gavião Bastos, Professora do Curso de Direito da PUC e Procuradora Geral do Município

09h15: Palestra sobre Saúde do Homem e da Mulher por Dr. Cristiano de Jesus Andrade, Psicólogo da Prefeitura

09h45: Palestra sobre Primeiros Socorros por Aline Della Testa Rocha Garcia, Enfermeira da ESF (PSF Jd. Formosa)

10h15: Sorteio de Brindes para os Membros da CIPA

10h30: Apresentação Teatral por Betti Bruschi Produções Artísticas e Culturais

11h15: Procedimentos em Caso de Acidentes do Trabalho e/ou Trajeto por Sílvia de Cássia Carvalho, Técnica de Enfermagem do SAMU

12h: Encerramento com Sorteio de Brindes e Entrega de Lanches

Segundo a secretária de Administração e Gestão de Pessoas, Ana Alice de Souza, a SIPAT é uma oportunidade valiosa para os colaboradores da Prefeitura de Poços de Caldas aprenderem sobre segurança no trabalho, cuidados com a saúde e bem-estar, além de promover a integração e o entendimento mútuo entre colegas de trabalho.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas