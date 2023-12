Prefeitura de Poços de Caldas libera segunda parcela do 13º salário aos servidores

Ao todo, são cerca de R$ 11,7 milhões de reais que serão injetados na economia municipal.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

O prefeito Sérgio Azevedo autorizou o pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário nesta terça-feira (19) aos 6.700 trabalhadores que compõem o serviço público municipal. Ao todo, são cerca de R$ 11,7 milhões de reais que serão injetados na economia municipal.

O secretário de Fazenda, Alexandre Lino, destaca a importância do compromisso mútuo entre a Prefeitura e a Câmara Municipal, que resultou na devolução significativa de R$ 6 milhões aos cofres da Prefeitura. Em meio a um cenário desafiador de dificuldades econômicas.

Vale destacar que a primeira parcela do décimo terceiro salário foi antecipada aos servidores no dia 21 de julho, seguindo uma prática anual já estabelecida. Essa medida visa proporcionar aos funcionários uma maior previsibilidade financeira e contribuir para o planejamento de suas despesas ao longo do ano.

A iniciativa em liberar a segunda parcela do décimo terceiro salário beneficia diretamente os servidores e contribui para dinamizar o comércio local, gerando impactos positivos em diversos setores da economia municipal. Os funcionários, agora, têm a oportunidade de liquidar contas, realizar compras de fim de ano ou, se preferirem, guardar os recursos para investimentos futuros.

A expectativa é que esse aporte financeiro impulsione a economia local, proporcionando um cenário mais favorável para todos os habitantes de Poços de Caldas neste período festivo.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas