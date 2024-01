Prefeitura de Poços de Caldas Garante Distribuição de Kits Escolares para 2024

O retorno às aulas na rede pública está programado para o dia 6 de fevereiro de 2024, proporcionando aos alunos um início de ano letivo bem preparado e estruturado.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Prefeitura de Poços de Caldas, através da Secretaria Municipal de Educação, está empenhada para o início de ano letivo para os alunos da Rede Municipal de Ensino. A partir do dia 1 de fevereiro de 2024, terá início a distribuição do Kit Escolar, por meio do programa “Vale Educação”.

Este projeto visa fornecer os materiais necessários para o ano letivo, adaptando-se às exigências específicas de cada nível de ensino, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. Ao todo, quase 20 mil kits serão distribuídos, beneficiando estudantes matriculados nas diversas unidades educacionais da cidade.

A retirada dos vales será realizada nas próprias escolas, seguindo os cronogramas de atendimento divulgados internamente pelas equipes gestoras. Posteriormente, os vales poderão ser trocados pelos materiais escolares em papelarias credenciadas, facilitando o acesso dos alunos aos materiais essenciais para um aprendizado de qualidade.

Segue a lista das papelarias credenciadas para a troca dos vales:

Papelaria Real

Endereço: Rua Marechal Deodoro, nº 488 – Centro

Telefone: (35) 3721-3883

Brinquedão

Endereço: Rua Assis Figueiredo, nº 1309 – Centro

Telefone: (35) 3721-9321

Papelaria Stillo

Endereço: Avenida Portugal, nº 1080 – Parque das Nações

Telefone: (35) 3712-1238

Karambollas Papelaria

Endereço: Avenida Eduardo Luciano Marras, nº 10 – Conjunto Habitacional

Telefone: (35) 3714- 4413

Papelaria Vitória

Endereço: Avenida Antônio Togni, nº 1999 – Vila Cruz

Telefone: (35) 3713-0071

Poços Papelaria Ltda (Art & Recort – Papelaria Criativa)

Endereço: Rua São Paulo, nº 046 – Loja 22 – Centro

Telefone: (35) 99169-2888

Atualmente, a Rede Municipal de Ensino atende a 11.812 alunos no Ensino Fundamental, 571 alunos no Ensino Médio e 6.300 crianças na Educação Infantil. A cidade conta com 50 creches e 25 escolas.

Deborah Brianezi, secretária adjunta de Educação, enfatiza a importância do Kit Escolar para as famílias, proporcionando tranquilidade ao eliminar a necessidade de gastos adicionais com materiais escolares. Além disso, destaca que o kit garante produtos de qualidade e adequados para cada faixa etária, permitindo que os alunos iniciem o ano letivo de 2024 com todos os materiais necessários.

O retorno às aulas na rede pública está programado para o dia 6 de fevereiro de 2024, proporcionando aos alunos um início de ano letivo bem preparado e estruturado.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas