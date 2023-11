Prefeitura de Poços de Caldas firma parceria para diagnóstico abrangente do esporte e lazer municipal

O diagnóstico abrange diversos aspectos

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Na tarde da última segunda-feira (13), a Prefeitura de Poços de Caldas deu um passo significativo na direção ao aprimoramento das políticas de esporte e lazer no município. Por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, foi formalizada uma parceria com o Instituto Ver Pesquisa e Comunicação Ltda para a realização de uma pesquisa diagnóstica abrangente.

Essa iniciativa é parte integrante das ações da comissão que está conduzindo estudos para a elaboração do Plano Municipal de Esportes e Lazer. A comissão conta com o coordenador, vice-prefeito Júlio César de Freitas, e representantes da Administração Municipal, incluindo Fernando Henrique dos Santos, Marcela Brito de Carvalho Messias, Alessandra Alvisi Costa Garcia, Andréa de Fátima Martins e Silva, Carlos Alberto dos Santos, Israel de Souza Pereira, Janaina Maria Jacon, Renato de Souza e Sidnei Carlos de Parolis. Do Conselho Municipal de Esportes e Lazer (CMEL), participam Lucas Emanuel Ramos e Andriely Cristina Fernal.

Com mais de 40 modalidades esportivas e mais de 100 projetos esportivos espalhados pela cidade, Poços de Caldas vive, uma experiência única, oferecendo novas oportunidades para diversas práticas esportivas.

O contrato estabelece um prazo de seis meses para conclusão do estudo, que visa fornecer dados quantitativos e qualitativos para embasar o desenvolvimento de políticas públicas mais eficientes e adequadas às necessidades da população. O diagnóstico abrange diversos aspectos:

Levantamento de dados por região, utilizando informações oficiais, para compreender a dinâmica socioeconômica relacionada ao esporte e lazer.

Identificação da faixa etária, tipo de prática e categorização dos praticantes para análise quantitativa e qualitativa.

Especificação das características da população que não pratica atividades esportivas no município.

Mapeamento das instalações públicas de esporte e lazer, com detalhes sobre infraestrutura, uso e características culturais.

Detalhamento cartográfico das instalações esportivas municipais.

Identificação de equipamentos públicos, estaduais e federais.

Mapeamento de instalações esportivas gerenciadas por organizações do terceiro setor e entidades privadas.

Análise das ações desenvolvidas pelo setor público, privado e terceiro setor, caracterizando tipo, frequência, usuários, locais e parcerias.

Análise da relação entre densidade populacional nas regiões e estruturas esportivas, considerando o número de atendimentos.

Para o vice-prefeito, Júlio Cesar de Freitas, esse diagnóstico representa uma iniciativa séria da Prefeitura de Poços de Caldas em aprimorar as políticas de esporte e lazer, proporcionando um entendimento mais profundo das necessidades da comunidade. Agradeço ao prefeito, Sérgio Azevedo pelo apoio na transformação de Poços em um lugar dedicado ao bem-estar de todos. O acompanhamento do processo estará disponível nos canais oficiais da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, garantindo transparência e participação da população nesse passo importante para o desenvolvimento esportivo local.

Para o secretário de Esportes, Fernando dos Santos, Poços de Caldas se firma a cada dia como um polo dinâmico e diversificado, impulsionando não apenas a prática esportiva, mas também o desenvolvimento econômico e social da região. O comprometimento da gestão municipal em apoiar diversas modalidades reflete o esforço contínuo para promover um estilo de vida ativo e saudável na comunidade e com esse diagnóstico vamos conseguir avançar ainda mais.

Os resultados desta pesquisa serão apresentados no Fórum do Esporte, marcado para março do próximo ano. Este evento reunirá todos os envolvidos na área esportiva da cidade, incluindo professores e entusiastas.

