Prefeitura de Poços de Caldas e jardim botânico assinam termo de cooperação para melhorias na fundação

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

O prefeito, Sérgio Azevedo assinou nesta semana, no gabinete, o termo de cooperação entre o município por meio da secretaria de Obras e a Fundação Jardim Botânico para a execução de obras de melhorias no local.

Participaram da assinatura o vice-prefeito, Júlio César de Freitas; secretário de Governo, Paulo Ney de Castro Júnior; secretário de Serviços Públicos, Celso Donato, secretário adjunto de Serviços Públicos, Anderson Santos, presidente da Fundação Jardim Botânico, Valdir Sementile; diretor administrativo financeiro da Fundação Jardim Botânico, Sebastião Alves Ferreira, e a diretora técnica científica da Fundação Jardim Botânico, Ângela Liberalli.

A Fundação Jardim Botânico em Poços de Caldas, tem como missão a conservação da biodiversidade da flora do planalto de Poços de Caldas e região, por meio de pesquisas e da educação ambiental com finalidade de desenvolver atividades de pesquisa, programas e projetos de conservação e desenvolvimento da flora, com ênfase na flora regional, observadas as diretrizes da política de meio ambiente do Município e resoluções pertinentes na esfera Estadual e Federal, e visando promover a pesquisa, a conservação, a preservação, a educação ambiental e o lazer compatível para difundir o valor multicultural das plantas e sua utilização sustentável. Considerando a intenção e necessidade de reconstituição da flora do município.

O Jardim Botânico vai receber pavimentação e recuperação de pavimento com assentamento e reassentamento de briquetes com contrapartida a produção e doação de mudas para reconstituição da flora do município.

A secretaria de Obras que vai realizar o serviço e segundo o secretário de Obras, José Benedito Damião, será realizado o calçamento na área interna e no estacionamento do local. “O trabalho ajudará na absorção da água da chuva, de maneira natural e ecológica. Além de ajudar também na acessibilidade do local, deixando livre a visitação para todo público.”

Além do cumprimento ao Termo de Cooperação Técnico-Científico, fica de responsabilidade da Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas, o fornecimento de 15.000 mudas nativas a Prefeitura Municipal de Poços de Caldas.

Conforme o cronograma de execução e planejamento do projeto, as mudas serão produzidas e entregues em três etapas, sendo cada lote composto por 5.000 mudas. O projeto tem sua fase de execução para os anos de 2023/2024.

Os meses escolhidos para a liberação das mudas em ambos os anos equivalem ao período chuvoso no Planalto de Poços de Caldas, época ideal para o plantio das mudas, sem que haja perdas e grandes custos de manutenção com regas para o pegamento das mudas. Em conjunto às liberações de mudas, haverá a execução de um laudo técnico somado à expedição de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do Engenheiro Florestal responsável pelo projeto.

O secretário de Serviços Públicos, celebra a parceria. “Vamos conseguir ainda mais mudas para a cidade, estamos fazendo o plantio de novas árvores e para a cidade sempre fundamental se desenvolver na área ambiental.”

Valdir Sementile, presidente da Fundação Jardim Botânico, agradece a parceria e ressalta que o espaço vai ficar ainda mais harmônico para receber a população e turistas. ” Com as melhorias criamos mais condições para o Jardim Botânico, visitantes e funcionários com mais acessibilidade e com isso melhorando o trabalho para todos, e ainda contribuindo com a flora do município.”

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas