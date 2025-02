Prefeitura de Poços de Caldas define repasse a prestadores de serviços médicos

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Na tarde desta sexta-feira (14), o Prefeito Paulo Ney e o Vice-Prefeito Eduardo Januzzi se reuniram para apresentar os valores devidos aos prestadores de serviços médicos do município, referentes à segunda quinzena de novembro. O encontro contou com a presença do Secretário de Saúde, Frederico Toledo Campo Dall’Orto, do Diretor do Departamento de Gestão Administrativa e Financeira, José Gabriel Pontes Baeta da Costa, do representante do Sindicato dos Médicos, Samuel Pires, e do representante do Conselho Regional de Medicina Dr. Robertson Correia Bernardo

Durante a reunião, os médicos, representados pelo Dr. Farid Farah, fizeram um importante reconhecimento ao trabalho da gestão municipal. Em sua fala, ele destacou a prioridade dada aos profissionais da saúde e a transparência nas ações da Prefeitura. ” Uma coisa que a gente preza muito é nunca faltar uma resposta e sempre ter transparência. Vocês tiveram sensibilidade para escutar a gente, e tudo o que foi prometido está sendo cumprido.”, afirmou Farid.

A fala do médico ressaltou o compromisso da gestão municipal com o diálogo e com as ações voltadas para o bem-estar dos profissionais de saúde. O valor acordado será repassado à Organização Social (OS) nos próximos dias, garantindo o pagamento dos médicos que prestaram serviços durante o período mencionado.

O Prefeito Paulo Ney e o Vice Eduardo Januzzi reafirmaram o compromisso com a saúde da população e a valorização dos médicos que atuam na cidade, buscando sempre cumprir suas obrigações financeiras de forma clara e eficiente.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas