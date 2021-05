Prefeitura de Poços de Caldas confirma pagamento de auxílio de R$ 300 durante três meses

Segundo o prefeito Sérgio Azevedo, o recurso será disponibilizado para moradores que comprovem a perca de emprego – com carteira assinada – durante a pandemia do novo coronavírus; Auxílio Merenda, no valor de R$ 70, será pago para alunos da rede pública que necessitarem.

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Poços de Caldas

A Prefeitura de Poços de Caldas, através do prefeito Sérgio Azevedo anunciou, nesta segunda-feira (24), o pagamento do Auxílio Emergencial Municipal de R$ 300, por três meses. A confirmação foi realizada durante o lançamento do programa ‘Recupera Poços’. Segundo Azevedo, novos detalhes serão divulgados nos próximos dias.

Durante o evento, o chefe do Executivo disse que, o valor será disponibilizado para moradores que comprovem a perca de emprego – com carteira assinada – durante a pandemia do novo coronavírus. O recurso será disponibilizado por meio do Departamento Municipal de Eletricidade (DME).

Ainda durante a cerimônia, o prefeito anunciou o Vale Merenda, no valor de R$ 70, para alunos da rede pública que necessitarem. O auxílio será disponibilizado por dois meses.

O programa ‘Recupera Poços’ é, de acordo com a prefeitura, uma série de medidas voltadas à população visando a recuperação econômica no município. Além dos novos auxílios, o valor da passagem de ônibus será reduzida, banheiros e cozinhas de creches e escolas municipais serão reformadas e, também, serão instalados três Centros de Atendimento Pós Covid-19 (Zona Sul, Leste e Oeste), além da construção de PSF triplo na Zona Leste e instalação de novos leitos de UTI para Covid-19 no Hospital Santa Margarida.

*Com informações: G1 Sul de Minas