Prefeitura de Poços de Caldas avança nas obras da Alameda Poços

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Prefeitura de Poços de Caldas, através da Secretaria de Obras, está avançando significativamente nas obras da Alameda Poços. Atualmente, a obra entra em uma fase crucial, a de finalização da concretagem, um passo importante para a finalização do projeto.

A construtora responsável pelo projeto encontra-se empenhada na etapa final da concretagem dos pisos na área de convivência. Este espaço, dividido em quatro módulos, irá acomodar duas lanchonetes em cada um, com cada estabelecimento ocupando uma área útil de 45 m², somando um total de 90 m² por módulo. Além disso, o local será provido de instalações sanitárias para o público, bem como um banheiro em cada lanchonete. A área externa será ainda mais valorizada com a instalação de mesas e cadeiras, proporcionando um ambiente acolhedor e atrativo para os visitantes.

A equipe própria da secretaria de Obras, também realiza a implantação do meio-fio de pedra, elemento que faz parte do patrimônio histórico do município. Essas ações demonstram o comprometimento da Prefeitura não apenas com a modernização, mas também com a preservação da identidade histórica da cidade, em um trabalho conjunto e contínuo.

Segundo José Benedito Damião, secretário de Obras, a obra segue dentro do cronograma previsto e deve ser concluída ainda no primeiro semestre. A próxima etapa do projeto incluirá a execução do planejamento paisagístico. “Essa iniciativa da Prefeitura de Poços de Caldas é um exemplo claro do compromisso com a valorização do patrimônio histórico e cultural da cidade, ao mesmo tempo, em que busca oferecer espaços públicos mais funcionais e agradáveis para a população.”

Além da renovação estética e funcional, o projeto da Alameda Poços também contempla aspectos importantes como um novo sistema de iluminação e a instalação de redes de esgoto, seguindo as normas sanitárias vigentes. Para tal, a obra conta com autorizações de órgãos competentes como o Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente (Codema), Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turístico (Condephact), Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha) e Secretaria de Meio Ambiente.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas