Prefeitura de Poços de Caldas avança com o projeto de revitalização das calçadas urbanas

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Prefeitura de Poços de Caldas, através da secretaria de Projetos e Obras Públicas, em parceria com a secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, segue no projeto de renovação das calçadas urbanas da cidade. Este projeto, que já está em sua quinta fase de obras, que começou nas calçadas da Praça Pedro Sanches e agora alcança a Avenida Francisco Salles, próxima ao terminal de linhas urbanas.

O material selecionado para as novas calçadas é o granito com acabamento flameado, escolhido por sua alta durabilidade e textura única, que garante a segurança dos pedestres. Além disso, a utilização de tijolos no piso adiciona um toque rústico ao mosaico urbano.

Abrangendo mais de 8 mil metros quadrados, a primeira etapa do projeto de revitalização se concentra no quadrilátero formado pelas ruas Assis Figueiredo, Junqueiras, Praça Pedro Sanches e Avenida Francisco Salles. Este projeto não apenas melhora a estética da região central, mas também valoriza o espaço público, tornando Poços de Caldas ainda mais atrativa para moradores e visitantes.

A elaboração do projeto ficou a cargo da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, com a execução realizada pela CGPLAN Engenharia, vencedora da licitação da concorrência pública 001/2023. A fiscalização das obras é responsabilidade da Secretaria Municipal de Projetos e Obras Públicas.

José Benedito Damião, secretário de Obras, enfatiza que o projeto está seguindo o cronograma estabelecido e que há uma comunicação constante com os comerciantes locais. “Nosso foco é garantir a segurança durante todo o processo. As áreas em manutenção são isoladas e as entradas das lojas são preservadas. Estamos procedendo de maneira gradual e organizada”, declara Damião.

Vale ressaltar que o projeto de revitalização cumpre integralmente as leis de acessibilidade, como a Lei n. 10.098 de dezembro de 2001 e a ABNT NBR 9050:2020. A Prefeitura também consultou órgãos como o CONPEDE e o CONDEPHACT-PC para assegurar a preservação do patrimônio histórico da cidade.

Este projeto de renovação de calçadas é um passo importante para a melhoria da infraestrutura urbana de Poços de Caldas, promovendo a acessibilidade, a segurança e o bem-estar dos cidadãos.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas