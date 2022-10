Prefeitura de Poços de Caldas apresenta protótipo de carruagem elétrica que vai substituir charretes

Data do lançamento do projeto foi escolhida devido ao “Dia de São Francisco de Assis”, padroeiro dos animais.

Foto: Divulgação Prefeitura de Poços de Caldas.

A Prefeitura de Poços de Caldas, anunciou na tarde desta quarta-feira (05), no Parque José Affonso Junqueira, em frente ao Palace Cassino, o protótipo de carruagem elétrica que substituirá as charretes movidas por tração animal na cidade.

A viabilização da carruagem elétrica foi possível por meio do “Poços + Inteligente”, um projeto de pesquisa e desenvolvimento da Prefeitura em parceria com DME, PUC Minas Poços de Caldas e IFSULDEMINAS.

Diante disso, DME, IFSULDEMINAS e a PUC Minas se organizaram para a realização da construção da carruagem elétrica, com licitação para compras de equipamentos e diversos estudos. Isso envolveu visitas a empresas que produzem charretes tradicionais, bem como fábricas de kits de motorização, baterias, e todo o desenvolvimento do projeito.

Depois de mais de 100 anos de tradição das charretes na cidade, um projeto inovador que une mobilidade elétrica, geração fotovoltaica, turismo, sustentabilidade, proteção aos animais e também a valorização ao contexto histórico da cidade, referenciando a vinda de Dom Pedro II a Poços no final do século XIX. Artistas representaram esse momento, caracterizados como Dom Pedro II e Teresa Cristina.

O secretário de Governo e Comunicação, Paulo Ney de Castro Júnior, destaca que é um projeto inovador. “ O prefeito deu uma missão para que esse desafio fosse pioneiro. Foi uma discussão que tentou abordar toda a cidade, não querendo acabar com uma cultura, mas sim envolver soluções para que o município avançasse, trazendo tecnologia e mantendo a tradição e respeito a todos.”

Já vereadora, Luiza Martins representou o Legislativo e ressaltou os benefícios das carruagens elétricas. “Foram anos de discussão e uma construção para que todos fossem beneficiados, as pessoas que trabalham com tração animal, o desenvolvimento da cidade com tecnologia e a saúde dos animais.”

O modelo inspirado no Império, mas agora sem a tração animal e sim com a energia elétrica, limpa e sustentável, promove experiências únicas e inesquecíveis com referências ao passado e futuro.

A Carruagem Elétrica conta com chassi e estrutura em aço carbono; suspensão com quatro feixes de molas reforçados, com capacidade para 4 passageiros e um condutor, além de um baú fechado instalado na traseira do veículo. Tem largura total: 1,60 m; Altura total: 2,50 m; Comprimento total: 3,50 m; Peso aproximado: 410 kg com capota fechada e varais com amortecedores; Velocidade máxima 30km/h; com autonomia para 50km.

Para o professor da PUC Minas, Fabiano Costa Teixeira, o projeto “Poços + Inteligente” com o slogan: Um novo jeito de Viver, resume a proposta do projeto que vê um mundo de uma nova forma. “Somos umas das principais cidades do Brasil implementando esses projetos de mobilidade urbana. Apesentamos uma tecnologia e uma solução que contribui com o desenvolvimento da história de uma cidade. Estamos muito satisfeitos.”

O professor, Rafael Felipe Coelho Neves, Diretor Geral Do IFSULDEMINAS – Campus Poços de Caldas, também informa que é um orgulho muito grande para a instituição desenvolver projetos nessa magnitude e colocar Poços de Caldas como centro de referência tecnológica no país.

A partir da entrega será feito um estudo de caso, para verificar se o projeto atenderá a topologia da cidade, autonomia, peso e até estética para verificação futura em grande escala.

O prefeito, Sérgio Azevedo ressalta que é um trabalho genuinamente de Poços de Caldas e que com certeza vai tomar o Brasil, trazendo o glamour de volta aos passeios de carruagens e que abrange novas possibilidades de trabalho, seja para o turismo, eventos e repassando de inspiração a mais cidades como iniciativas de sustentabilidade. ” Queremos profissionalizar o serviço com os condutores vestido a caráter, a tecnologia usada disponibilizando informações turísticas por meio de gps, carregamento usb . A cidade merece crescer sempre e por isso que trabalhamos, um caminho de vanguarda e avanço para todos.”

A solenidade ainda contou com a presença dos secretários municipais, vereadores, representantes do DME, PUC, IFSULDEMINAS, OAB, charreteiros e população que aproveitaram para conhecer a carruagem.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.