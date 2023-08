Prefeitura de Poços de Caldas apresenta projeto de revitalização de calçadas na área central

O prefeito aproveitou para reforçar a parceria e garantir que essas ações na área vão impactar positivamente a vida de todos.

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano e Secretaria Municipal de Projetos e Obras Públicas, apresentou na tarde desta quarta-feira(2), na Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Poços de Caldas (ACIA) o projeto de revitalização das calçadas na área central de Poços de Caldas.

O prefeito, Sérgio Azevedo, ressalta que seria um trabalho a ser realizado em parceria com os proprietários dos imóveis, contudo, visando buscar celeridade e com a sensibilidade da Câmara Municipal em compreender a necessidade da revitalização das calçadas, concedendo autorização legislativa, a obra será realizada om recursos do Município. “As calçadas são elementos essenciais dos espaços públicos urbanos, desempenhando um papel crucial na mobilidade de pedestres. Nesse aspecto, administração empreendeu esforços visando promover uma cidade mais inclusiva, desenvolvendo um projeto contemplando a adequação às normas de acessibilidade, modernização do mobiliário urbano, paisagismo, e sinalização”.

A implantação de novas calçadas nesta primeira etapa vai acontecer no quadrilátero das uas Assis Figueiredo, Junqueiras, Praça Pedro Sanches e Avenida Francisco Salles já iniciando no mês de agosto com um cronograma que será informado aos comerciantes com três dias de antecedência para se prepararem para as obras.

Tiago Cavelagna, Secretário Adjunto de Obras, apresentou o projeto e reforça que serão dois turnos de trabalho para garantir menor tempo possível de interdição, com montagem do canteiro de obras por etapas, demolições necessárias e remoção do material utilizado e já com a execução da base para revestimento do novo material de acabamento. Assentamento do novo revestimento com a execução dos canteiros e limpeza geral para a liberação do local e remanejamento do canteiro das obras para um novo trecho.

A revitalização das calçadas contribuirá diretamente para a valorização do espaço público, tornando os locais mais atrativos e convidativo para os poços caldenses e turistas.

O granito foi o material selecionado para o piso face a sua maior resistência e acabamento flameado, proporcionando maior segurança aos pedestres, por apresentar textura antiderrapante.

Está previsto também acabamento em tijolos requeimados, mais resistentes e duráveis, menos suscetíveis às rachaduras e desgaste em comparação com outros materiais, além de conferir um aspecto rústico e charmoso, dando um contraste agradável no mosaico, além de ser de simples manutenção em futuras e possíveis substituições.

O projeto foi realizado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, tendo como a empresa vencedora da licitação CGPLAN Engenharia, por meio da concorrência pública 001/2023. A fiscalização da bra estará a cargo da Secretaria Municipal de Projetos e Obras Públicas, com investimento de R$ 5.188.106,15.

Cabe ressaltar que toda a revitalização atende às leis de acessibilidade n. 10.098, de dezembro de 2001 ABNT NBR 9050:2020 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Com consulta aos órgãos, CONPEDE – Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e CONDEPHACT-PC – Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turístico de Poços.

O vereador, Kleber Silva, representando o Legislativo, destacou que é um projeto que a população é diretamente afetada, mas necessário para a padronização do centro da cidade. ” Aprovamos esse projeto no Legislativo, e acreditamos que a cidade tem muito a ganhar, com novas calçadas, mais acessíveis para todos.”

O presidente da ACIA, Giovani Granato, comentou a importância desta sinergia junto ao poder público. “É fundamental que tenhamos essa parceria junto à Prefeitura. O apoio da ACIA vai existir sempre e de todos os empresários, pois queremos tornar a cidade cada vez mais forte. É muito bom ter esse entusiasmo da evolução e desenvolvimento de Poços de Caldas.”

O prefeito aproveitou para reforçar a parceria e garantir que essas ações na área vão impactar positivamente a vida de todos. “Precisamos andar lado a lado com a Associação Comercial em prol da cidade. Teremos muitas melhorias para o nosso centro com um trabalho diferenciado, de qualidade e muito bonito, demonstrando respeito ao cidadão e ainda como forma de atrair ainda mais a população e turistas aos estabelecimentos locais.”

