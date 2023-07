Prefeitura de Poços da início a obras do Poços Bike Park

Esta semana começou a terraplanagem, que tem como o objetivo acertar os níveis da pista.

A Prefeitura Municipal de Poços de Caldas por meio da secretaria de Obras, iniciou a execução do projeto do “Poços Bike Park”. O local contará com uma das melhores e maiores Pistas de BMX, localizada, no Conjunto Habitacional Dr. Pedro Affonso Junqueira, na Zona Sul do Município.

Esta semana começou a terraplanagem, que tem como o objetivo acertar os níveis da pista.

O secretário de obras José Benedito Damião afirma que o prazo para o término da obra é de 8 meses. “Estamos trabalhando para entregar o projeto pronto o mais rápido possível e para que toda população que tenha interesse no esporte possa usufruir”, concluiu o secretário.

O projeto é que sejam montados dois gates de largada, um de 8 metros e outro de 5 metros e no espaço poderá ser reaproveitada a estrutura do terreno, para modelação da pista profissional.

Poços de Caldas se destaca na modalidade de BMX, é considerada a capital nacional da bicicleta, temos grandes atletas da categoria como Renato Rezende que foi o primeiro ciclista brasileiro a representar o país em provas de BMX, e foi o primeiro brasileiro a chegar da fase final em Olimpíadas. Com isso é um esporte que cresce a cada dia como destaca o secretário de Esportes, Fernando dos Santos. “A Prefeitura tem realizado grandes investimentos na modalidade, e agora mais uma grande obras que vai contemplar os atletas, temos também o projeto da ciclovia, que vai interligar todas as regiões da cidade e o ponto final será no Bike Park. É um espaço que se transformará em uma das melhores pistas profissionais de BMX do país, valorizando nossos atletas que têm se destacado e contando também com projetos sociais que serão fomentados nessa região.”

