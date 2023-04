Prefeitura de Poços busca parceria para realização da Feira da Mineiridade

Secretário de Turismo ressalta que a OSC deverá seguir as orientações e a essência do projeto

Prevista para acontecer no próximo mês de julho, dentro da programação do festival de inverno da cidade, a Feira da Mineiridade pretende levar as preciosidades da culinária e do artesanato mineiros para diversos locais em Poços de Caldas. A proposta é de uma feira itinerante, ocorrendo em espaços públicos onde serão montados stands que explorem toda as possibilidades da gastronomia mineira, incluindo-se aí os quitutes da culinária e também o chopp, vinho, e a cachaça artesanais.

Para viabilizar a proposta, a Prefeitura lançou um edital de Chamamento Público a fim de selecionar uma Organização da Sociedade Civil (OSC), que ficará responsável por toda organização do evento, sendo a Prefeitura parceira na cessão dos locais onde irão acontecer as edições da Feira da Mineiridade, entre outros.

“A proposta desta feira vem de encontro à ideia do governo do estado de MG, de valorização da cultura mineira, com ênfase na gastronomia e agregando outras vertentes, como artesanato e artes, valorizando artistas, artesãos e cozinheiros locais. A OSC que apresentar a melhor proposta para organização da Feira, deverá seguir as orientações e a essência do projeto” ressalta o secretário municipal de Turismo, Israel Souza.

A realização de feiras é também uma das ações da Frente da Gastronomia Mineira (FGM), uma instância de discussão e articulação, um fórum participativo para reunir esforços pela defesa, preservação e promoção da Gastronomia Mineira, criado em Belo Horizonte, em 2014 e que, desde o ano passado, conta com a representação local de Rafael Hunn, coordenador da Frente da Gastronomia Mineira-Regional Sul.

O idealizador a coordenador da FGM, chef Edson Puaiti destacou a importância da iniciativa de Poços de Caldas, ao propor a realização da Feira da Mineiridade. “É uma iniciativa, no momento em que Minas está numa transição de cultura muito forte. Estamos saindo da era da mineração e entrando na era do turismo, da gastronomia, que é uma das maiores vocações que a gente tem. E Poços é o cartão de visita, porta de entrada de MG por São Paulo. Pessoas frequentam muito a cidade e essa feira é muito importante porque traz os elementos que mais reforçam a nossa cultura, que é a comida o artesanato, a arte e literatura, que é muito forte na cidade também”

O chef ressalta que a iniciativa de Poços de Caldas com certeza, deverá ser replicada em todo o estado. “A cultura, gastronomia e hospitalidade são um tripé muito importante para nosso turismo, nossa cultura. Isso gera renda, gera oportunidades, faz com que a gente melhore cada vez mais nossos produtos e serviços. Acredito que é uma iniciativa que outros municípios do estado deveriam copiar, incrementando ainda mais com a realização de roda de conversa, discussões, prosear, falar de e para a comunidade. Enfim, mostrar um pouco mais não só de Minas mas mostrar um pouco de cada cidade para os turistas e também para a própria comunidade”. O chef se dispôs ainda a participar da Feira da Mineiridade em Poços.

Acordo de Cooperação

O edital foi publicado na última terça, 25, no Diário Oficial do Município e estabelece as regras para a participação no Acordo de Cooperação. O Edital de Chamamento Público é destinado a selecionar pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, para a possível celebração de Acordo de Cooperação, cuja operacionalização obedecerá ao disposto nos instrumentos legais bem como as demais condições estabelecidas no Edital.

O acordo de cooperação promove a isonomia na escolha dos expositores de artesanato e as tradições da cozinha mineira, quer seja nos pratos tradicionais ou com os ingredientes que representam nossa mineiridade, para ocupação de um espaço coletivo, sem transferência direta de recursos financeiros públicos. Os locais e dias da feira serão definidos pela Secretaria Municipal de Turismo;

As OSCs interessadas em participar do certame deverão encaminhar toda a documentação na forma e demais condições previstas no edital até o dia 15 de maio, na sede da Secretaria Municipal de Turismo localizada na rua Dr. Francisco Faria Lobato, 416, centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3697-2305

O Acordo de Cooperação terá vigência de 12 meses, contados a partir da data de sua assinatura ou publicação, com possibilidade de sua prorrogação, desde que o período total de vigência não exceda cinco anos.

