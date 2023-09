Prefeitura de Passos realiza inauguração dos ESF’s Coimbras I e III

As obras de ampliação e reforma da unidade foram finalizadas em 2021.

Nesta segunda-feira, 18, foi realizada a cerimônia oficial de inauguração dos ESF’S Coimbras I e Coimbras III. O evento contou com a apresentação musical do cantor Dulu e a participação de representantes da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Obras, Habitação e Serviços Urbanos e da Faculdade Atenas. Além disso, a equipe de profissionais dos ESF’s e o Poder Executivo Municipal também estiveram presentes.

As obras de ampliação e reforma da unidade foram finalizadas em 2021. Assim que a unidade foi entregue, a equipe do ESF retornou as atividades. A cerimônia teve que ser adiada, pois era um momento em que a pandemia da COVID-19 estava se intensificando e os profissionais da saúde precisavam do local – o mais rápido possível – para realizar atendimentos e cuidar dos pacientes de forma segura.

A Prefeitura Municipal de Passos optou pela segurança dos profissionais e da população. Dessa forma, a data da festividade foi transferida para 2023. Os ESF’s Coimbras I e Coimbras III estão localizados na Rua Buenos Aires, esquina com a Rua Leopoldina.

