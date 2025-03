Prefeitura de Passos cria salas de hidratação em PSFs

Foto: Prefeitura de Passos

Após o recebimento de 2 mil testes do Ministério da Saúde para detecção de dengue, a Prefeitura de Passos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está reforçando as ações de combate à dengue com a implantação de salas de hidratação. O serviço estará disponível nos PSFs Jardim Canadá, Planalto e Casarão, a partir do dia 10 de março.

O objetivo da iniciativa é reforçar o combate ao Aedes aegypti, melhorar o atendimento à população e garantir agilidade e precisão no manejo clínico da doença. Os pacientes com sintomas de dengue passarão primeiro por uma triagem. Se houver suspeita da doença, serão encaminhados à sala de hidratação. Em casos mais graves, o paciente poderá ser direcionado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A recomendação é que pessoas com sintomas procurem a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Já o atendimento nos Centros de Hidratação serão de segunda a sexta-feira, das 17 às 21 horas.

Testes

Os testes estão disponíveis nas três unidades de saúde, mas o paciente só será testado após passar por um protocolo de manejo clínico do Ministério da Saúde. A prioridade desses testes é para pessoas com maior risco de agravamento da doença.

Em todas as Salas de Hidratação, os profissionais de saúde foram capacitados para a realizar os exames. Com apenas uma gota de sangue, é possível obter o resultado em 20 minutos, identificando a presença de dengue. Isso agiliza o tratamento, melhora a recuperação do paciente e auxilia na investigação de outras doenças, caso o teste rápido dê negativo.

Números da Dengue em Passos

Entre janeiro e fevereiro, de acordo com o Boletim de Arboviroses da Secretaria Municipal de Saúde, Passos registrou 519 notificações de possíveis casos de dengue, sendo 9 confirmados, 62 descartados e 2 inconclusivos. Até o momento, nenhum caso de zika ou chikungunya foi detectado no município.

A Secretaria Municipal de Saúde alerta a população para a importância da prevenção. Apenas as ações do poder público não são suficientes para combater o Aedes aegypti. É essencial que cada cidadão faça sua parte, evitando o acúmulo de água parada e adotando medidas preventivas. Todos sabem o que deve ser feito, agora é só colocar em prática!

Fonte: Prefeitura de Passos