Prefeitura de Passos assina ordens de serviço para construção de Centros Municipais de Educação Infantil

Foto: Prefeitura de Passos

A Prefeitura Municipal de Passos, por meio da Secretaria Municipal de Educação assinou na manhã de sexta-feira, 30, na Casa da Cultura, três ordens de serviço no valor total de R$9.067.540,76 para a construção dos Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEI’s) Novo Horizonte, São Luiz Maria Montfort, Chapeuzinho Vermelho. Ao todo serão disponibilizadas 720 vagas para crianças de 0 a 3 anos.

O CEMEI São Luiz Maria Montfort está orçado em R$3.676.873,87 que será feito pela empresa Construtora Catedral LTDA e deve atender 240 crianças. Já o CEMEI Chapeuzinho Vermelho vai ser construído pela empresa Amplo Engenharia Construção LTDA no valor de R$2.637.242,61 e o CEMEI Novo Horizonte, com valor do contrato de R$2.753.424,28 pela empresa Construtora Incorporadora Martins LTDA.

Os três CEMEIs têm a mesma área construída, de 1.500 metros quadrados em terrenos que medem 2.500 m2.

A estrutura física de cada CEMEI compreende área terra com 2 blocos distintos, juntamente com o pátio coberto interligados por circulação coberta.

Na área externa estão o playground, jardins, o castelo d’água e a área de estacionamento. O bloco A é composto pelos seguintes ambientes: Hall; Secretaria, Sala de professores/reuniões, Direção, Almoxarifado, Sanitários acessíveis adultos: masculino e feminino, Lactário, 02 Salas de atividades Creche I – crianças de 0 a 11 meses: 02 Fraldários/depósitos (Creche I); Amamentação (Creche I), Solário; S.I. Telefonia, Elétrica, Sanitário P.N.E. infantil, Copa Funcionários, Lavanderia e Rouparia, Deposito de Material de Limpeza (D.M.L), Vestiário masculino, Vestiário feminino; Refeitório, Cozinha, Varanda de Serviço, Pátio de Serviço.

Já no bloco B serão construídas 02 Salas de atividades Creche II – crianças de 1 ano a 1 ano e 11 meses, 02 Sanitários infantis, 02 Salas de atividades Creche III – crianças de 2 anos a 3 anos e 11 meses, 01 Sanitário P.N.E. infantil, 02 Solários, Sala multiuso, 04 Salas da pré-escola – crianças de 4 a 5 anos e 11 meses, 02 Sanitários infantis, feminino e masculino, 02 Sanitários de professores, feminino e masculino, 02 Solários e 01 Depósito, além do Pátio Coberto com espaço de integração entre as diversas atividades e diversas faixas etária. O Playground é um espaço não coberto destinado à instalação dos brinquedos infantis.

Fonte: Prefeitura de Passos