Prefeitura de Paraguaçu têm Programa de Aquisição de Alimento em funcionamento

A distribuição das cestas verdes ocorre todas as terças-feiras, às 14h, na sede do CRAS.

Foto: Prefeitura de Paraguaçu

A Prefeitura de Paraguaçu, por meio da Secretaria de Assistência Social, está realizando um trabalho exemplar com o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que beneficia aproximadamente 60 pessoas em situação de vulnerabilidade. Este programa essencial está em pleno funcionamento, garantindo que as necessidades alimentares das famílias sejam atendidas de forma eficaz.

A distribuição das cestas verdes ocorre todas as terças-feiras, às 14h, na sede do CRAS. Este horário fixo proporciona regularidade e segurança às famílias atendidas, que podem contar com um apoio constante para garantir sua segurança alimentar. Além de atender às necessidades imediatas de alimentação, o PAA também desempenha um papel crucial no fortalecimento da agricultura local, comprando produtos diretamente dos agricultores familiares da região.

O compromisso da Prefeitura de Paraguaçu e da Secretaria de Assistência Social com o bem-estar da população é evidente por meio de iniciativas como essa, que promovem a justiça social e o desenvolvimento sustentável. Estamos dedicados a construir um Paraguaçu onde todos tenham acesso a uma alimentação digna e saudável, contribuindo para uma comunidade mais forte e unida.

Fonte: Prefeitura de Paraguaçu