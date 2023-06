Prefeitura de Paraguaçu realiza semana de mutirão de ressonância magnética

A Magnus tem se estabelecido como um pilar confiável no mercado há mais de 11 anos, contando com uma equipe altamente especializada.

Foto: Prefeitura de Paraguaçu

A Secretaria de Saúde, comprometida com o bem-estar da nossa população que depende de ressonâncias magnéticas, organizou um mutirão especial durante a semana de 12 a 20 de junho. Essa iniciativa beneficiou um total de 22 pessoas, permitindo que elas recebessem os exames tão necessários. Para garantir um serviço de excelência, optamos por realizar os procedimentos na renomada clínica Magnus de Alfenas, reconhecida como uma das melhores instituições de diagnóstico por imagem do Sul de Minas.

A Magnus tem se estabelecido como um pilar confiável no mercado há mais de 11 anos, contando com uma equipe altamente especializada. Essa parceria nos permite atender às necessidades dos nossos pacientes de forma apropriada, assegurando resultados rápidos e imagens de qualidade excepcional, bem como laudos precisos. Estamos comprometidos em proporcionar o máximo de conforto e eficiência aos indivíduos que dependem desses exames, priorizando sempre a sua saúde e bem-estar.

O presente exame de diagnóstico por imagem, não possui radiação e permite a captação de imagens detalhadas e tridimensionais de forma não invasiva. Por se tratar de um exame de imagem não invasivo, a ressonância magnética é um ótimo exame de apoio aos médicos com o intuito de analisar diferentes partes do corpo.

O fluxo normal para ser beneficiado com o agendamento é deixar o pedido de exame SUS no ESF de sua área, que em breve poderão ser chamados para a realização do exame.

Uma prefeitura que não cessa pelo anseio em oferecer a melhor qualidade para a sua saúde.

Fonte: Prefeitura de Paraguaçu