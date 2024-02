Prefeitura de Paraguaçu realiza operação tapa buraco

Essa ação reforça o compromisso da Prefeitura de Paraguaçu em criar um ambiente urbano mais seguro e funcional.

Foto: Prefeitura de Paraguaçu

A Prefeitura de Paraguaçu está focada em promover melhorias significativas na segurança viária para pedestres e motoristas. A Secretaria de Obras, o Prefeito lidera uma ação especial esta semana, visando oferecer uma estrutura de tráfego mais eficiente em diversas vias da cidade.

Diante dos desafios apresentados pelas condições precárias de algumas ruas, o Prefeito tomou a iniciativa de mapear as principais vias afetadas e determinou à Secretaria de Obras que realizasse um trabalho de cobrimento dos buracos, com o objetivo de proporcionar mais segurança no tráfego.

Essa ação reforça o compromisso da Prefeitura de Paraguaçu em criar um ambiente urbano mais seguro e funcional. Estamos empenhados em garantir o bem-estar da população, melhorando a infraestrutura viária para que todos possam circular pela cidade com mais tranquilidade e eficiência.

Fonte: Prefeitura de Paraguaçu