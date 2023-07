Prefeitura de Paraguaçu realiza festa junina no centro do idoso

Cerca de 120 idosos participaram e puderam desfrutar de momentos de alegria e confraternização.

A Prefeitura Municipal de Paraguaçu, em parceria com a Assistência Social, realizou hoje no Centro Municipal de Convivência do Idoso uma festa junina para marcar o encerramento das atividades do primeiro semestre. O evento foi um verdadeiro sucesso, com comidas típicas, danças e muita animação. Cerca de 120 idosos participaram e puderam desfrutar de momentos de alegria e confraternização.

A festa contou ainda com uma atração especial: a cantora Kelly Ly. Generosamente, ela disponibilizou seu talento e realizou um show envolvente, levando muita alegria e música para todos os presentes. Os idosos se divertiram ao som do forró, dançaram e se emocionaram com as melodias que marcaram suas vidas.

Essa iniciativa demonstra o comprometimento da Prefeitura de Paraguaçu com o bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos, especialmente dos idosos. Promover eventos como esse é uma forma de valorizar e reconhecer a importância dessa faixa etária para a comunidade, proporcionando momentos de integração, diversão e afeto.

