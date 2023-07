Prefeitura de Paraguaçu promove ação na campanha de vacinação da COVID-19

Prefeitura oferece mais opções de imunização e facilidade de acesso

Foto: Prefeitura de Paraguaçu

A Prefeitura de Paraguaçu realizou uma Mega Ação de vacinação contra a COVID-19 neste mês de julho de 2023, reforçando seu compromisso com a saúde da população. A iniciativa, promovida pela Secretaria de Saúde em colaboração com a Atenção Básica, trouxe a oferta de uma nova vacina bivalente, a Pfizer, além de expandir os locais de imunização além das salas de vacinas das unidades de ESF do município.

Durante a semana de 10 a 14 de julho, enfermeiras e técnicas de enfermagem estiveram presentes na Praça Oswaldo Costa, vacinando e encorajando a imunização de todos que passavam por perto. Essa abordagem extramuros permitiu alcançar uma maior parcela da população, especialmente aqueles que não conseguem se imunizar durante a semana devido a compromissos e obrigações diárias.

Com o objetivo de ampliar constantemente a oferta de vacinação para os munícipes, a Prefeitura de Paraguaçu ofereceu uma nova oportunidade de atualização da Carteira de Vacinação nos sábados dias 8 e 15 de julho. Com destaque para as vacinas contra a COVID-19 (Pfizer Bivalente) e a gripe (Influenza), a divulgação dessas datas especiais foi feita nas redes sociais e por meio de anúncios veiculados pelo Moto Som, garantindo o alcance máximo de informações.

A vacinação com a Pfizer bivalente, que protege contra as variantes do novo Coronavírus, está disponível para todas as pessoas com 18 anos ou mais, além de abranger moradores de instituições de longa permanência a partir dos 12 anos, pessoas imunocomprometidas a partir dos 12 anos, e gestantes e puérperas, incluindo as menores de 18 anos.

A Prefeitura de Paraguaçu, comprometida em oferecer o melhor cuidado para a saúde de seus cidadãos, não mede esforços para garantir qualidade e acesso amplo à imunização. Com ações como essa, reafirma-se o compromisso de uma prefeitura voltada para o bem-estar de todos os munícipes.

