Prefeitura de Paraguaçu investe em infraestrutura rural

Grande Investimento na Infraestrutura Rural de Paraguaçu: Compromisso com Vias Seguras e Acessíveis

Foto: Prefeitura de Paraguaçu

A Prefeitura de Paraguaçu está realizando um grande investimento para fornecer uma melhor estrutura para as estradas rurais da cidade. Nesta terça-feira (14) foi demonstrado um passo importante com a manutenção da estrada do Distrito de Guaipava, beneficiando diretamente os moradores da região.

Este é mais um exemplo do compromisso da Prefeitura em garantir vias seguras e acessíveis para todos os moradores do município. Entende-se que estradas bem mantidas são fundamentais para o desenvolvimento econômico e para a qualidade de vida na zona rural.

A prefeitura está empenhada em melhorar continuamente a infraestrutura rural, evoluindo o bem-estar de toda a comunidade. A administração municipal está trabalhando para que todas as áreas de Paraguaçu tenham acesso a estradas de qualidade, promovendo o progresso e a integração do município.

Fonte: Prefeitura de Paraguaçu