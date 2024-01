Prefeitura de Paraguaçu intensifica ações no combate à Dengue

A Dengue, uma doença grave transmitida pelo mosquito Aedes Aegypti, exige uma resposta conjunta das autoridades e da comunidade para combater sua propagação.

Foto: Prefeitura de Paraguaçu

A Prefeitura de Paraguaçu, por meio da Vigilância Epidemiológica, intensifica suas ações no combate à Dengue, investindo em estratégias preventivas e conscientização. O esforço incansável iniciado no final do ano já demonstra resultados positivos.

Ao longo de janeiro, a Prefeitura intensificará suas iniciativas em todo o município. Operações de limpeza em áreas públicas e visitas domiciliares serão realizadas para orientar os moradores sobre a importância de manter ambientes livres de água estagnada, propício à proliferação do Aedes Aegypti.

Todos devem contribuir para o combate à Dengue. Manter residências livres de objetos que acumulem água, como pneus, garrafas e latas, é essencial. Além disso, é crucial ficar atento a possíveis sintomas da Dengue, buscando assistência médica imediatamente em caso de suspeita.

A população desempenha um papel crucial na prevenção da Dengue, colaborando com as ações da Vigilância Epidemiológica e garantindo que seus lares sejam ambientes limpos e sem focos do mosquito. Com o esforço coletivo, podemos vencer essa batalha e assegurar a saúde e bem-estar de todos em Paraguaçu.

Fonte: Prefeitura de Paraguaçu