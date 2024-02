Prefeitura de Paraguaçu intensifica ações de saúde com foco na hanseníase através do NASF

Esta ação destacou-se por sua abordagem integral ao tema, focando na prevenção, identificação de sinais e sintomas, e as opções de tratamento disponíveis para a doença.

Foto: Prefeitura de Paraguaçu

Em um movimento contínuo para promover saúde e bem-estar entre os munícipes, a Prefeitura de Paraguaçu, por meio do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), realizou uma ação significativa voltada para a conscientização e combate à hanseníase. Esta ação liderada pela fisioterapeuta Andressa no ESF Dom Bosco, destacou-se por sua abordagem integral ao tema, focando na prevenção, identificação de sinais e sintomas, e as opções de tratamento disponíveis para a doença.

O programa inovou ao utilizar a prática do pilates, uma atividade física conhecida por seus múltiplos benefícios à saúde, como veículo para educar e envolver a comunidade sobre a hanseníase. Durante as sessões, Andressa não apenas guiou os participantes através de exercícios físicos adaptados, mas também aproveitou a oportunidade para disseminar informações cruciais sobre a doença, enfatizando a importância da detecção precoce e o tratamento adequado.

Fonte: Prefeitura de Paraguaçu