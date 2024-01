Prefeitura de Paraguaçu intensifica ação de limpeza contra a dengue em terrenos

O principal objetivo dessas iniciativas é garantir a segurança da população, prevenindo não apenas a presença de animais peçonhentos, mas também a proliferação do mosquito Aedes aegypti

Foto: Prefeitura de Paraguaçu

A Prefeitura de Paraguaçu redobra seus esforços incansáveis para proporcionar à população uma cidade mais limpa e, sobretudo, protegida contra a ameaça da Dengue. Desde o final do ano, operações de limpeza vêm sendo realizadas em diversos lotes, abrangendo diferentes bairros da cidade. Na última sexta-feira (19), as ações ganham destaque no acolhedor bairro dos Ipês.

O principal objetivo dessas iniciativas é garantir a segurança da população, prevenindo não apenas a presença de animais peçonhentos, mas também a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue. A responsabilidade pela manutenção adequada de lotes e terrenos recai sobre os proprietários, e a negligência nesse aspecto pode acarretar multas e transtornos consideráveis. Manter os terrenos limpos não apenas evita complicações com a prefeitura, mas também contribui para um ambiente saudável junto à vizinhança.

Essa ação periódica está alinhada com a iniciativa “Paraguaçu Mais Limpa”, um compromisso coletivo em prol do bem-estar da cidade. Ressaltamos a importância de cada cidadão fazer a sua parte, promovendo a limpeza e a proteção necessárias. Vai além de uma ação estética; é uma medida essencial no combate à Dengue e na preservação da saúde de todos.

Fonte: Prefeitura de Paraguaçu