Prefeitura de Paraguaçu inicia projeto para construir sede do Centro de Desenvolvimento do Autista

Foto: Prefeitura de Paraguaçu

A Prefeitura de Paraguaçu tem demonstrado um comprometimento contínuo em aprimorar a infraestrutura de saúde em nossa cidade, buscando sempre oferecer o melhor atendimento aos cidadãos. Hoje, o prefeito de Paraguaçu realizou um ato de grande carinho e preocupação ao encaminhar à Câmara Municipal o projeto de Lei para a doação de um terreno destinado à construção da Sede do Centro de Desenvolvimento do Autista (CDA).

Esse gesto é uma clara demonstração do empenho da administração municipal em fornecer um espaço adequado para as atividades de suporte às crianças com autismo em nossa cidade. A construção do CDA possibilitará a realização de atividades e programas voltados ao desenvolvimento e bem-estar das crianças autistas, atendendo às suas necessidades específicas.

O projeto agora aguardará votação na Câmara dos Vereadores para ser oficializado, e estamos confiantes de que os vereadores compreenderão a importância desse passo para a comunidade. A construção da Sede do CDA representa um avanço significativo no atendimento às crianças autistas em Paraguaçu, demonstrando o compromisso da prefeitura em criar um ambiente inclusivo e acolhedor para todos os seus habitantes.

Este é mais um exemplo do trabalho incansável da Prefeitura de Paraguaçu em proporcionar uma cidade melhor e mais inclusiva para todos os cidadãos, independentemente de suas necessidades especiais. Estamos comprometidos em construir uma Paraguaçu mais justa e atenciosa.

Fonte: Prefeitura de Paraguaçu