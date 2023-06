Prefeitura de Paraguaçu inicia construção das casas para as famílias atingidas pela enchente de 2020

A Prefeitura está trabalhando para que as famílias atingidas possam reconstruir suas vidas e retomar a estabilidade em seus lares.

Foto: Prefeitura de Paraguaçu

No ano de 2020, enfrentamos tempos difíceis devido às enchentes que assolaram nossa querida cidade, deixando um rastro de destruição e perdas para muitas famílias em Paraguaçu. Consciente da importância de oferecer o melhor para nossa população, a Prefeitura tem se empenhado incansavelmente em ajudar aqueles que foram prejudicados.

Diante dessa situação desafiadora, identificamos que quatro famílias tiveram suas casas interditadas pela Defesa Civil devido a movimentação do barranco que fazia fundo com essas residências e, desde então, estão morando em residências alugadas pela Prefeitura. Com o objetivo de proporcionar uma moradia fixa e digna para essas famílias, estamos orgulhosamente dando início aos trabalhos de terraplanagem para a construção da primeira casa.

Essa ação é parte do compromisso da gestão atual em resolver pendências deixadas por administrações anteriores e fazer com que Paraguaçu siga avançando. Estamos empenhados em oferecer um futuro mais seguro e promissor para nossos cidadãos, superando as adversidades e construindo uma cidade cada vez melhor.

Paraguaçu não apenas se recupera dos estragos causados pelas enchentes, mas também olha para o futuro com esperança e determinação. Com o apoio de toda a comunidade, a Prefeitura está trabalhando para que as famílias atingidas possam reconstruir suas vidas e retomar a estabilidade em seus lares. Juntos, estamos construindo uma Paraguaçu mais forte, unida e pronta para enfrentar qualquer desafio.

Fonte: Prefeitura de Paraguaçu