Prefeitura de Paraguaçu inicia aulas gratuitas do curso de costura

O principal objetivo desse curso é suprir a demanda por mão-de-obra no setor de moda masculina, além de proporcionar uma nova fonte de renda para nossa comunidade.

Foto: Prefeitura de Paraguaçu

Mais um importante passo na capacitação profissional da nossa população! Hoje, tivemos a emocionante aula inaugural de mais uma turma do Curso de Costura, um projeto realizado graças à iniciativa do poder executivo, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, em parceria com o IF Sul de Minas Gerais Campus Machado, através do projeto Centro de Formação Profissional em Paraguaçu.

A prefeitura está empenhada em construir uma Paraguaçu cada vez melhor, investindo na qualificação profissional dos nossos cidadãos e abrindo portas para novas oportunidades. Acreditamos no potencial da nossa população e seguiremos trabalhando para oferecer ainda mais possibilidades de crescimento e desenvolvimento para todos.

Essa é mais uma prova do compromisso da Prefeitura de Paraguaçu em ser uma prefeitura para todos, investindo no futuro e no bem-estar de nossa comunidade.

Fonte: Prefeitura de Paraguaçu