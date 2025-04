Prefeitura de Paraguaçu celebra grandes avanços e investimentos

Foto: Prefeitura de Paraguaçu

Na última sexta-feira (11), a Prefeitura Municipal de Paraguaçu celebrou 100 dias de trabalho, no segundo mandato do Prefeito Gabrielzinho, com grandes avanços e investimentos para o desenvolvimento de Paraguaçu. De acordo com a Administração Municipal, os resultados serão ainda maiores nos próximos anos.

Ainda na sexta-feira, o prefeito e o vice-prefeito Fábio Vinagre inauguraram quatro novas sedes das Secretarias Municipais, um grande passo para modernizar a gestão pública e oferecer mais eficiência aos cidadãos.

SEMAD – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, liderada pelo Secretário Arildo Leal, tem sido fundamental na preservação ambiental e no desenvolvimento de projetos que garantem um futuro mais sustentável para nossa cidade.

SEHAD – Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social, com o Secretário Adriano Rodrigues, trabalha para promover a inclusão social e garantir a dignidade de todos os cidadãos, com políticas de habitação e apoio às famílias.

SEMEP – Secretaria Municipal de Educação de Paraguaçu, com Jivanildo Gonçalves, tem transformado a educação de nossa cidade com material escolar gratuito, transporte escolar e a construção de novas escolas, oferecendo melhores oportunidades para as futuras gerações!

SEDEEA – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo e Agronegócio, sob a liderança de Domingos Sávio, firmou parcerias estratégicas com o SEBRAE e EMATER para promover o empreendedorismo e o fortalecimento da economia local, gerando mais empregos e oportunidades para todos.

Esses 100 dias de gestão já mostram que Paraguaçu está no caminho certo. Os próximos quatro anos serão de grandes transformações para o município!

Fonte: Prefeitura de Paraguaçu