Prefeitura de Paraguaçu avança em mais uma turma do curso de costura

A Prefeitura de Paraguaçu está ampliando as oportunidades de capacitação para a nossa população com o início de mais uma turma do curso de corte e costura. Promovido pela Secretaria de Assistência Social, este projeto visa valorizar a mão de obra local e fornecer habilidades essenciais para novos profissionais na área.

O curso de corte e costura oferece uma excelente oportunidade para quem deseja ingressar em uma nova profissão ou aprimorar seus conhecimentos na área. A Prefeitura de Paraguaçu está demonstrando um compromisso louvável em investir no desenvolvimento profissional da comunidade, promovendo a valorização e o estímulo à qualificação dos moradores da cidade.

Fonte: Prefeitura de Paraguaçu