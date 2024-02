Prefeitura de Paraguaçu anuncia recapeamento de vias do bairro Colina São Marcos

As ruas desse bairro, que não viam renovação asfáltica há mais de duas décadas, passarão por uma transformação completa.

Foto: Prefeitura de Paraguaçu

É com entusiasmo que anunciamos um investimento sem precedentes da Prefeitura de Paraguaçu para aprimorar a infraestrutura viária da nossa amada cidade. Esta semana, daremos início a uma grandiosa operação de recapeamento nas vias do bairro Colina São Marcos, marcando o compromisso contínuo com a mobilidade e o bem-estar de todos.

As ruas desse bairro, que não viam renovação asfáltica há mais de duas décadas, passarão por uma transformação completa. O recapeamento não apenas restaurará a superfície das vias, mas também corrigirá anos de desgaste, proporcionando um ambiente mais seguro e suave para pedestres e motoristas.

Entendemos a importância de estradas em condições ideais, e essa iniciativa vai além de asfalto. Ela reflete nosso compromisso em criar um cenário urbano que não apenas funcione bem, mas também eleve a qualidade de vida de todos os cidadãos. Em uma visita ao bairro, o prefeito dialogou com moradores, ouvindo suas expectativas e compartilhando a visão de uma Paraguaçu ainda mais próspera.

Este é mais um passo em direção a uma cidade moderna e conectada.! Juntos, estamos construindo um Paraguaçu muito melhor.

Fonte: Prefeitura de Paraguaçu