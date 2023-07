Prefeitura de Machado reúne-se com Câmara de Comércio Indo-Brasil!

A expectativa é que, em um futuro próximo, Machado se torne um polo de negócios com a Índia.

Foto: Prefeitura de Machado

Machado pode se tornar em breve um polo de negócios com a Índia. Essa é a expectativa que surgiu durante a reunião com a Câmara Indo-Brasil, resultante de uma iniciativa originada no Rotary Brasil.

A Prefeitura de Machado realizou, na semana passada, uma reunião de extrema relevância com os representantes do Rotary da Índia, que estiveram na cidade em maio para uma visita especial.

No encontro, realizado pelo executivo, empresários locais, especialmente do ramo agrícola, compareceram com um objetivo em comum: fomentar oportunidades de negócios e promover o desenvolvimento da cidade. O foco dessa iniciativa recaiu sobre os setores agrícolas do café e das frutas vermelhas, áreas de grande potencial em Machado.

A reunião foi especialmente dedicada aos setores agrícolas, do café e das frutas vermelhas, com a participação de membros da Câmara de Comércio Indo-Brasil, representados por Paulo Azevedo e José Carlos de Azevedo. Com alinhamentos para fortalecer ainda mais os laços comerciais entre empresários do Brasil e da Índia.

Essa iniciativa demonstra o compromisso incansável da Prefeitura de Machado em promover o crescimento da cidade e abrir novos horizontes comerciais. A expectativa é que, em um futuro próximo, Machado se torne um polo de negócios com a Índia, impulsionando o desenvolvimento econômico local e trazendo benefícios mútuos para ambas as nações.

A cidade se prepara para trilhar um caminho promissor, com a visão de um futuro próspero, baseado na cooperação internacional e no fortalecimento das relações comerciais entre Brasil e Índia.

Fonte: Prefeitura de Machado