Prefeitura de Machado reinaugura Ginásio Poliesportivo Presidente Tancredo Neves

Reinauguração histórica terá presença de personalidades do esporte como Edílson Capetinha e Adonias Freestyle!

Foto: Prefeitura de Machado

Prepare-se para se emocionar com a reinauguração histórica do Ginásio Poliesportivo Presidente Tancredo Neves! No dia 04 de julho, às 19h, a cidade inteira se une para celebrar a conquista desse espaço incrível, dedicado à prática de diversas modalidades esportivas e à promoção da saúde e do bem-estar da nossa comunidade.

Machado se prepara para celebrar a reinauguração histórica do Ginásio Poliesportivo Presidente Tancredo Neves com torneios esportivos, música, confraternização e a presença de grandes atrações, como o pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002, Edílson Capetinha, e o rei do drible, Adonias Freestyle, do Juventus.

A revitalização do ginásio, iniciada em julho de 2023 pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Esporte e Juventude, marca o compromisso da administração com a promoção do esporte, da saúde e do bem-estar da comunidade.

Apesar dos desafios encontrados durante a obra, como o piso emborrachado danificado, a rede elétrica comprometida e problemas hidráulicos, a equipe da Prefeitura não desistiu e finalizou o projeto com sucesso.

A reinauguração do Ginásio Poliesportivo Presidente Tancredo Neves representa um marco na história de Machado e um novo capítulo para o esporte na cidade.

“Essa é a gestão que tem amor pelo esporte e pela cidade de Machado,” afirma o prefeito Maycon Willian. “Quinta-feira vamos entregar de volta esse grande patrimônio público da cidade.”

“Aqui nesse grande espaço será um celeiro de grandes atletas,” complementa o Secretário de Esporte e Juventude, Davi Fernandes. “Tenho certeza que muitos têm grandes histórias e sentem saudade do Poliesportivo por haver uma geração que cresceu aproveitando das diversas modalidades esportivas que o local oferecia, então tenho certeza que é uma grande ferramenta que estamos trazendo de volta.”

Palavras do pentacampeão mundial:

“Salve, salve, minha galera de Machado e região!” exclama o pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002, Edílson Capetinha. “Dia 4 de julho conto com a presença de vocês pra gente vibrar, torcer, estar junto, na inauguração desse ginásio de esportes dessa cidade linda e maravilhosa, vai ser uma noite inesquecível. Eu estarei em presente e conto com a presença de todos vocês, galera de Machado e região.”

Não perca essa oportunidade única de celebrar a reinauguração do Ginásio Poliesportivo Presidente Tancredo Neves e fazer parte da história de Machado!

Fonte: Prefeitura de Machado