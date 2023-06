Prefeitura de Machado realiza Arraial Educativo na Biblioteca Municipal

Além das atividades educativas, não poderiam faltar as deliciosas comidas típicas das festas juninas, que foram servidas aos participantes.

Foto: Prefeitura de Machado

Hoje, a Prefeitura de Machado, através da Secretaria de Saúde em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo, realizou um evento especial: o Arraial Educativo na Biblioteca Municipal. Com participação dos pacientes do ambulatório especializado em saúde mental, além das crianças da Creche Vovó Luiza e dos alunos do Nono Ano Regular e Integral da Escola Estadual Paulino Rigotti de Castro.

O Arraial Educativo teve como objetivo não apenas celebrar as tradições das Festas Juninas, mas também proporcionar momentos de aprendizado e interação entre os participantes. Essas ações são de extrema importância para os pacientes do ambulatório especializado em saúde mental, ao promoverem benefícios além da integração social.

Além das atividades educativas, não poderiam faltar as deliciosas comidas típicas das festas juninas, que foram servidas aos participantes. Foi um dia repleto de alegria, inclusão, aprendizado e celebração das tradições.

Fonte: Prefeitura de Machado